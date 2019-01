Με δαιμονιώδεις ρυθμούς, συνεργεία οδοποιίας στην Μεγάλη Βρετανία κατάφεραν σε μόλις 15 ώρες να κατεδαφίσουν ολόκληρη γέφυρα και να παραδώσουν τον αυτοκινητόδρομο σε κυκλοφορία.

Όπως θα δείτε και στο παρακάτω βίντεο, οι μηχανικοί κι οι εργάτες δούλεψαν ακατάπαυστα κατά τη διάρκεια της νύχτας και το αποτέλεσμα είναι κάτι παραπάνω από εντυπωσιακό.

MEDIA: Bridge in the UK demolished and cleared in fifteen hours. pic.twitter.com/fms4eo6jEm

— The Spectator Index (@spectatorindex) January 2, 2019