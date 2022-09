Καθαρισμός της παραλίας της Λάρας από οικολογικές οργανώσεις

Την καθιερωμένη παγκύπρια εκστρατεία καθαρισμού παραλιών και καταμέτρησης των σκουπιδιών της θάλασσας, υπό το σλόγκαν “Wısh you were clean” Vol III, διοργάνωσαν οι οργανώσεις Νεολαία Οικολόγων, Οικολογική Κίνηση Κύπρου, το Center for Social Innovation και το RESET–Research and Education in Social Empowerment and Transformation.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των διοργανωτών, ο τελευταίος σταθμός της εκστρατείας ήταν σήμερα το πρωί η παραλία Λάρας στην Πάφο ενώ είχαν προηγηθεί καθαρισμοί σε άλλες τρεις παραλίες σε Αμμόχωστο, Λάρνακα και Λεμεσό.

Κάθε χρόνο, διοργανώνονται συνολικά τέσσερις (4) καθαρισμοί παραλιών σε όλη την Κύπρο για την αντιμετώπιση της ρύπανσης και της διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος.

Όπως αναφέρεται, ο στόχος της εκστρατείας δεν είναι μόνο η εξάλειψη των αποβλήτων από τις ακτές, αλλά και η ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη σημασία της μείωσης της ρύπανσης σε θάλασσες κι ακτές.

Παράλληλα, προστίθεται, η εκστρατεία καθαρισμών αλλά και η επιστημονική δράση της καταγραφής των αποβλήτων, είναι μια υπενθύμιση του τεράστιου προβλήματος των αποβλήτων πλαστικού, ιδιαίτερα του πλαστικού μιας χρήσης, στα θαλάσσια οικοσυστήματα αλλά και στην ανθρώπινη υγεία.

Επισημαίνεται ότι πρόσφατες έρευνες έχουν δημοσιεύσει ανησυχητικά αποτελέσματα όπου ανιχνεύθηκαν για πρώτη φορά στο ανθρώπινο αίμα σωματίδια μικροπλαστικών.

Για τον λόγο αυτό, η εκστρατεία αποσκοπεί να προωθήσει τον εθελοντισμό, την συλλογικότητα, τον σεβασμό προς την φύση αλλά και της χαράς που λαμβάνουμε όταν προσφέρουμε στο περιβάλλον, καταλήγει η ανακοίνωση.