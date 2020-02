Η απόφαση από τη διοργανώτρια αρχή της Serie A ελήφθη και το μεγάλο ντέρμπι της Γιουβέντους απέναντι στην Ίντερ μαζί με άλλες πέντε αναμετρήσεις της προσεχούς αγωνιστικής της πρώτης κατηγορίας θα γίνουν κεκλεισμένων των θυρών λόγω της έξαρσης του κοροναϊού.

Οι Ιταλοί παλεύουν για να σώσουν την κατάσταση και να εκτονωθεί το θέμα με την εξάπλωση του ιού που έχει προκαλέσει ήδη 6 θανάτους και έχει προσβάλει περισσότερα από 200 άτομα.

Ο κοροναϊός που ξεκίνησε από την Κίνα έχει αρχίσει να καταλαμβάνει μεγάλο κομμάτι και της Ευρώπης και αυτή τη στιγμή στην Ιταλία έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα.

Στη Serie A μετά τις αναβολές που αποφάσισαν την περασμένη Κυριακή σε συγκεκριμένα ματς, ανακοίνωσαν ότι το ντέρμπι της Γιουβέντους με την Ίντερ και τα ματς Ουντινέζε – Φιορεντίνα, Μίλαν – Τζένοα, Πάρμα – Σπαλ, Σασουόλο – Μπρέσια και Σαμπντόρια – Βερόνα θα διεξαχθούν κεκλεισμένων των θυρών, αφού κρίνεται απαραίτητο να μην υπάρξει συνωστισμός στα γήπεδα…

