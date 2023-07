Κι εγένετο UEFA–CONMEBOL Club Challenge!

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους του Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B 018

Το UEFA–CONMEBOL Club Challenge κάνει πρεμιέρα απόψε με το παιχνίδι Σεβίλλη-Ιντεπεντιέντε ντελ Βάγιε, αλλά έχετε αντιληφθεί τι ακριβώς είναι; Η νέα διοργάνωση έρχεται να προστεθεί στο Μουντιάλ Συλλόγων και πρόθεση της UEFA (ευρωπαϊκής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου) και της CONMEBOL (ομοσπονδίας ποδοσφαίρου Λατινικής Αμερικής) είναι να διεξάγεται κάθε καλοκαίρι.

Στο Μουντιάλ Συλλόγων αναμετρώνται οι πρωταθλητές όλων των ηπείρων (κάτοχος Τσάμπιονς Λιγκ, κάτοχος Λιμπερταδόρες κτλ), στο UEFA–CONMEBOL Club Challenge θα αναμετρώνται οι ομάδες που κατέκτησαν τη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση σε Ευρώπη και Λατινική Αμερική. Ήτοι το Γιουρόπα Λιγκ και το Κόπα Σουνταμερικάνα.

Κάπως έτσι προέκυψε απόψε η μάχη ανάμεσα σε Σεβίλλη και Ιντεπεντιέντε ντελ Βάγιε. Ο τίτλος θα κριθεί σε μονό παιχνίδι, το οποίο θα διεξαχθεί στο «Σάντσεθ Πιθχουάν», έδρα της Σεβίλλης. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει παράταση, επομένως αν δεν υπάρξει νικητής στο 90άλεπτο ακολουθεί η διαδικασία των πέναλτι.

Η Σεβίλλη και λόγω έδρας θεωρείται φαβορί και η νίκη της απόψε έχει απόδοση 1.59, με την ισοπαλία στο 4.36 και τη νίκη της Ιντεπεντιέντε ντελ Βάγιε στο 6.98 στον Stoiximan , την κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο! Το ενδεχόμενο κατάκτησης από τη Σεβίλλη δίνει 1.31 και από την Ιντεπεντιέντε ντελ Βάγιε 3.45. Η κατάκτηση του τίτλου από τη Σεβίλλη στην κανονική διάρκεια δίνει 1.55 και στα πέναλτι 7.00. Οι αντίστοιχες αποδόσεις για την Ιντεπεντιέντε ντελ Βάγιε είναι 6.30 και 7.00.

Οι Ισπανοί είναι σε περίοδο προετοιμασίας και είναι αμφίβολο σε τι κατάσταση βρίσκονται, αφού το πρωτάθλημα ξεκινά στις 11 Αυγούστου. Από την άλλη η ομάδα του Εκουαδόρ βρίσκεται σε φουλ φόρμα, καθώς το πρωτάθλημα είναι σε εξέλιξη και μετά από 15 αγωνιστικές βρίσκεται στην κορυφή. Ο βαθμός ετοιμότητας της Ιντεπεντιέντε ντελ Βάγιε επομένως είναι σαφώς μεγαλύτερος κι αυτό μπορεί να αντισταθμίσει το μειονέκτημα της έδρας.

Η Ιντεπεντιέντε ντελ Βάγιε έχει έξι over 2.5 γκολ και πέντε GG στα οχτώ τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος. Αν βλέπετε κι απόψε over 2.5 γκολ, η απόδοση στον Stoiximan είναι 2.07, με το over 3.5 γκολ στο 3.70, ενώ το under 2.5 γκολ δίνει 1.75. Το GG έχει απόδοση 2.15 και το NG είναι στο 1.65.

Ο Εν Νεσιρί παραμένει το βασικό όπλο της Σεβίλλης και το ενδεχόμενο να σκοράρει απόψε θα το βρείτε στο 2.15, ενώ το ενδεχόμενο να είναι πρώτος σκόρερ του αγώνα δίνει 4.35. Πρώτο βιολί στην Ιντεπεντιέντε ντελ Βάγιε είναι ο Μίκαελ Όγιος και η πιθανότητα να σκοράρει είναι στο 4.50, ενώ αν τον βλέπετε να βάζει το πρώτο γκολ του ματς, ποντάρετε στο 10.75 στον Stoiximan!

Όλες τις αποδόσεις για το παιχνίδι μπορείτε να τις βρείτε εδώ.

Παιχνίδι που θα βρείτε στον Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και… μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες ο Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε τον Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές του!