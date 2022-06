Κίνα: Εκτροχιάστηκε τρένο υψηλής ταχύτητας – Νεκρός ο οδηγός, τραυματίστηκαν επιβάτες

Ο οδηγός ενός τρένου υψηλής ταχύτητας σκοτώθηκε και πολλοί επιβάτες τραυματίστηκαν όταν εκτροχιάστηκε στην επαρχία Γκουιζού, στο νότιο τμήμα της Κίνας, μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το τρένο, που κατευθυνόταν στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ, εκτροχιάστηκε λόγω μπάζων που είχαν πέσει στις ράγες κοντά σε μία σήραγγα, σύμφωνα με τον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό CCTV.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε πολλά κινεζικά μέσα ενημέρωσης έδειξαν τη μηχανή του τραίνου να έχει καταστραφεί από τη σύγκρουση, όμως το υπόλοιπο να παραμένει σχεδόν άθικτο.

This morning, D2809 high-speed railway encountered debris flow in the tunnel in front of Rongjiang Station, Guizhou Province. The driver was died and 8 people were injured. Others are safe. pic.twitter.com/v8d13eTMns

— Sharing travel (@lsjngs) June 4, 2022