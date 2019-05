Η κατάρρευση σήμερα ενός κτιρίου που τελούσε υπό ανακαίνιση στο κέντρο της Σανγκάης προκάλεσε τον θάνατο επτά ανθρώπων, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Είκοσι άνθρωποι που απεγκλωβίστηκαν από τα ερείπια έπειτα από επιχείρηση των διασωστών, νοσηλεύονται, μετέδωσε το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

VIDEO: Five people were killed on Thursday when a two-storey Shanghai commercial building collapsed on construction workers who were renovating it, the city government says pic.twitter.com/SaeLo64o51

