Κίνα: Βρέθηκε το ένα μαύρο κουτί του Boeing που συνετρίβη

Βρέθηκε η μία ηλεκτρονική συσκευή καταγραφής της πτήσης του Boeing 737-800 που συνετρίβη τη Δευτέρα στη νότια Κίνα με 132 επιβαίνοντες, ανακοίνωσε σήμερα αξιωματούχος της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας (CAAC).

“Ένα μαύρο κουτί της πτήσης MU5735 της China Eastern βρέθηκε στις 23 Μαρτίου”, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος της CAAC Λιου Λουσόνγκ.

Το αεροπλάνο της China Eastern Airlines εκτελούσε την εσωτερική πτήση ανάμεσα στις πόλεις Κουνμίνγκ, στο νοτιοδυτικό τμήμα της Κίνας, και Καντόνα, στο νότιο, όταν συνετρίβη τη Δευτέρα σε δασώδη ορεινή περιοχή στην Γουτζού στο νότιο τμήμα της χώρας.

Εκατοντάδες πυροσβέστες, στρατιωτικοί, γιατροί, εθελοντές και τοπικοί πολιτικοί αξιωματούχοι κινητοποιήθηκαν για να βρουν ίχνη από τους επιβαίνοντες, προσωπικά τους αντικείμενα και τα μαύρα κουτιά του αεροπλάνου.

💔#MU5735 plane crash in China's #Guangxi

– No survivors found yet

– Desperate hunt for survivors still ongoing

– Some wallets & IDs recovered

– Black box recorders not found yet

– Cause of tragedy remains unclear

– Families of all passengers on board have been contacted

📷Xinhua pic.twitter.com/yXU5pmff93

— Miao Xiaojuan (@MiaoXiaojuan) March 22, 2022