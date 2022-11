Κλιµατική αλλαγή και ασφαλιστικά προϊόντα

Του

Παύλου Λοΐζου*

Σύµφωνα µε µια πρόσφατη έκθεση του EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority), οι επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής θα καταστούν «η νέα κανονικότητα» (the new normal) για τον ασφαλιστικό τοµέα. Ωστόσο, και παρά το γεγονός πως η συγκεκριµένη εξέλιξη αποτελεί αναντίλεκτο γεγονός, διαπιστώθηκε πως περισσότερο από 50% των ασφαλιστικών εταιρειών που συµµετείχαν σε σχετική έρευνα είχε προχωρήσει σε ανάλυση των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής.

Σύµφωνα µε το Insurance Europe, από τη δεκαετία του 1990 και µετά, οι ζηµιές που σχετίζονται µε καιρικά φαινόµενα έχουν εκτοξευτεί και παρ’ όλο που οι ζηµιές που σχετίζονται µε τον άνθρωπο έχουν περιοριστεί, εντούτοις κάθε χρόνο καταγράφονται απώλειες δεκάδων δισεκατοµµυρίων ευρώ στην ΕΕ. Ενδεικτικά, η Swiss Re πρόβλεψε πως µέχρι το 2040 οι κλιµατικοί κίνδυνοι θα αυξήσουν κατά $183 δισεκατοµµύρια το κόστος ασφάλισης ακινήτων.

Στο νησί µας αν συνεχίσει να αυξάνεται το ύψος της στάθµης της θάλασσας, σε κάποια χρόνια µερικές παραθαλάσσιες περιοχές θα µετατραπούν σε πραγµατικά υποβρύχια πάρκα και νέες Ατλαντίδες. Την ίδια ώρα, από διάφορα άλλα φυσικά φαινόµενα προκαλούνται σηµαντικές ζηµιές κάθε χρόνο σε ακίνητα. Οι πυρκαγιές δυστυχώς γίνονται όλο και πιο δύσκολο να ελεγχθούν και οι πληµµύρες δηµιουργούν κάθε χρόνο τεράστια προβλήµατα. Επίσης, τους τελευταίους µήνες οι σεισµικές δονήσεις πέριξ της Κύπρου έχουν πυκνώσει. Παρ’ όλο που δεν πρόκειται για φαινόµενο που σχετίζεται άµεσα µε την κλιµατική αλλαγή, δεν µπορεί παρά να προκαλεί τρόµο το ενδεχόµενο ενός µεγάλου σεισµού ή ενός τσουνάµι ως συνέπεια.

Η βιοµηχανία που επηρεάζεται περισσότερο από αυτές τις εξελίξεις, τόσο στην Κύπρο όσο και διεθνώς, είναι η ασφαλιστική. Σε αντίθεση µε το τι ίσχυε µέχρι πριν µερικά χρόνια, η ασφαλιστική βιοµηχανία σήµερα καλείται να υπολογίσει και να προσµετρήσει όλους τους πιο πάνω κινδύνους σε σχέση µε κάθε ασφαλιστικό συµβόλαιο που παρέχει προς τους πελάτες της. […]

Το θετικό είναι πως υπάρχουν πλέον διαθέσιµα δεδοµένα τα οποία µπορούν να αξιοποιηθούν για διενέργεια ακριβέστερων υπολογισµών προς όφελος τόσο των ασφαλιστικών εταιρειών, όσο και των ασφαλιζόµενων. Βέβαια, για να νιώθουν και οι δύο πλευρές άνετα για τη µεταξύ τους συµφωνία, η ανάλυση των δεδοµένων για τα περιβαλλοντικά ζητήµατα από µόνη της δεν αρκεί. Πώς µπορεί για παράδειγµα µία ασφαλιστική εταιρεία να προσµετρά κάθε χρόνο το κόστος αντικατάστασης ενός ακινήτου (ως έχει ή ως καινούργιο) όταν τους τελευταίους µήνες διαφοροποιούνται διαρκώς (και δυστυχώς προς τα πάνω) οι τιµές των πλείστων κατασκευαστικών υλικών; Πώς µπορεί να υπολογίζει το σχετικό κόστος αντικατάστασης µε ακρίβεια;

Ευτυχώς για τις ασφαλιστικές εταιρείες και τους ασφαλιζόµενους, σήµερα υπάρχουν διαθέσιµα απεριόριστα δεδοµένα τα οποία µε τη χρήση και αξιοποίηση της τεχνολογίας µπορούν να µετατραπούν σε ακριβείς πληροφορίες, οι οποίες προσδίδουν αξία και συγκεκριµενοποιούν το κάθε ασφάλιστρο ξεχωριστά. Η Ask WiRE µέσω της αξιοποίησης της τεχνολογίας και της στήριξης των επενδυτών της βρίσκεται στο τελικό στάδιο ανάπτυξης ενός τέτοιου εργαλείου, το οποίο όχι απλώς συγκεντρώνει όλους τους πιθανούς κινδύνους (πληµµύρας, σεισµού, κατολίσθησης κ.τ.λ.), αλλά εφαρµόζει και µοντέλα πρόβλεψης για τη µελλοντική τους επίδραση σε κάθε περιοχή.

Στόχος είναι η σωστή τιµολόγηση των ασφαλιστικών συµβολαίων, η µείωση της πιθανότητας υπασφάλισης και η δηµιουργία αξιόπιστων και σωστά τιµολογηµένων ασφαλιστικών προϊόντων. Επόµενο βήµα η αυτοµατοποιηµένη δηµιουργία και διάθεση στο άµεσο µέλλον ασφαλειών κατοικίας που θα λαµβάνουν υπόψιν τα χαρακτηριστικά του κάθε ακινήτου, π.χ. ηλικία, εµβαδόν, υλικά κατασκευής κ.τ.λ. και τα περιβαλλοντικά του ρίσκα, π.χ. αν είναι κοντά σε δάσος, σε σεισµογενή περιοχή κ.τ.λ.

Το να έχουν και να αξιοποιούν οι ασφαλιστικές εταιρείες τεχνολογικά εργαλεία θα τις βοηθήσει να προσφέρουν καλύτερα και πιο στοχευµένα προϊόντα και να ξεκλειδώσουν τις πωλήσεις ασφαλειών µέσω διαδικτύου, αφού θα δηµιουργηθεί µία σχέση εµπιστοσύνης µε τον ασφαλιζόµενο χωρίς να είναι πλέον απαραίτητη η διαπροσωπική επαφή.

*CEO της Ask WiRE