«Κρανίου τόπος» η βόρεια Συρία, με τη φρίκη να αποτυπώνεται σε κάθε εικόνα, τον αριθμό των νεκρών να αυξάνεται με δραματικό ρυθμό, και τα βίντεο με τους χιλιάδες κατοίκους που οδηγούνται στη φυγή να συγκλονίζουν. Το τραγικό παζλ της τουρκικής στρατιωτικής επιχείρησης στη Συρία συνθέτουν τα γεγονότα αυτά που δημιουργούν παγκόσμια ανησυχία και κατακραυγή, σε μια εποχή που έχει μειωθεί σημαντικά η δύναμη του Ισλαμικού Κράτους.

WATCH LIVE from Turkish-Syrian border following start of Turkish military offensive#Syria #PeaceSpringOperation https://t.co/qJtUrY29JZ — RT (@RT_com) October 10, 2019

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ωστόσο, διαταράσσει τις ισορροπίες καθώς δυναμώνει την ένταση της τουρκικής επεκτατικότητας και συνεχίζει ακάθεκτος, με αεροπορικά πλήγματα και χερσαίες επεμβάσεις.

Επιδιώκοντας διακαώς την επίδειξη ισχύος και την ενίσχυση της εικόνας του ως παντοδύναμου ηγέτη, ενώ η τουρκική λίρα βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση, η προκλητικότητα του Ερντογάν υπερβαίνει κάθε όριο. Αποκαλώντας τρομακράτες τους Κούρδους, κινείται απειλητικά και στη βορειοανατολική Συρία. Οι κουρδικές δυνάμεις, ωστόσο, είναι εκείνες που πολεμούν τους τζιχαντιστές οπότε αυτόματα με τα χτυπήματα της Τουρκίας εγείρεται ο φόβος περί αναζοπύρωσης της τρομοκρατίας.

Ενδεικτικό είναι ότι οι Κούρδοι της Συρίας δήλωσαν ότι από τους τουρκικούς βομβαρδισμούς καταστράφηκε φυλακή όπου αιχμαλωτίζονταν μαχητές του Ισλαμικού Κράτους.

Σε εξαιρετικά δύσκολη θέση βρίσκεται ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ: λίγες ώρες αφότου ανακοίνωσε την απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων από τη Συρία, ο Ερντογάν άδραξε την ευκαιρία και πέρασε αμέσως στην εισβολή. Μετά τον πολιτικό σεισμό που προκλήθηκε στις ΗΠΑ και τις διεθνείς επικρίσεις περί εγκατάλειψης των Κούρδων, ο Τραμπ αποφάσισε να τα μαζέψει. Ήταν όμως αργά.

Σύγχυση με τον πραγματικό αριθμό των νεκρών

Οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις δεν έχουν δώσει επίσημο απολογισμό νεκρών. Στις τάξεις τους πολεμούν και Χριστιανοί μαχητές που προσεύχονται, όπως φαίνεται και στο βίντεο, πριν από τη σύγκρουση.

Christian fighters within the Syria Democratic Forces in #Derik/ Malikia church before heading to the frontlines to defend their territory against Turkish attacks. pic.twitter.com/8lLmYWMKgg — Coordination & Military Ops Center – SDF (@cmoc_sdf) October 10, 2019

Σύμφωνα με δημοσιεύματα ξένων μέσων ενημέρωσης, οι νεκροί από την τουρκική εισβολή στη Συρία ξεπερνούν τους 100. Όπως αναφέρει ωστόσο το Συριακό Παρατηρητήριο, οι νεκροί ανέρχονται σε τουλάχιστον 31 ανέμεσα στους οποίους και οκτώ άμαχοι.

Την ίδια στιγμή, από την απάντηση των Κούρδων με ρουκέτες έναντι δύο τουρκικών πόλεων έχουν – μέχρι στιγμής – σκοτωθεί τουλάχιστον έξι άνθρωποι, ανάμεσα στους οποίους και ένα μωρό εννέα μηνών.

#UPDATE Five people, including a nine-month-old baby, were killed and dozens injured in shelling on Turkish border towns on Thursday, local authorities said, following Turkey's offensive on Kurdish forces in northern Syria https://t.co/DvUeBTOVVU — AFP news agency (@AFP) October 10, 2019

Σοκ προκαλεί, πάντως, το γεγονός ότι πάνω από 60.000 άνθρωποι έχουν οδηγηθεί στη μετακίνηση, με τις πόλεις Ρας αλ Άιν και Νταρμπάσιγια να έχουν κυριολεκτικά ερημώσει μετά τις τουρκικές επιθέσεις.

Η τουρκική αεροπορία έχει προχωρήσει σε 30 χιλιόμετρα βάθος, με τον Ερντογάν να δηλώνει ότι 109 Κούρδοι μαχητές είναι νεκροί.

Αργά το βράδυ της Τετάρτης, το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι στρατεύματα της χώρας μπαίνουν στη βορειοανατολική Συρία, ανατολικά του Ευφράτη.

Οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), των οποίων ηγούνται οι Κούρδοι, συγκρούονται κατά μήκος των συρο-τουρκικών συνόρων με τον τουρκικό στρατό, ο οποίος βομβαρδίζει θέσεις Κούρδων μαχητών (του YPG, των Μονάδων Προστασίας του Λαού, οι Κούρδοι πολιτοφύλακες και του PKK) σε βάθος ακόμα και 30 χιλιομέτρων ανατολικά του Ευφράτη.

Ο εκπρόσωπος των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων, Μουσταφά Μπαλί, έγραψε στο Twitter ότι ο τουρκικός στρατός βομβάρδισε την πόλη Κομπάνι, στη βορειοανατολική Συρία. «Μια χερσαία επίθεση τουρκικών δυνάμεων απωθήθηκε από μαχητές των SDF στην πόλη Τελ Αμπιάντ. Καμία προέλαση μέχρι στιγμής» τόνισε ακόμη.

«Η Επιχείρηση Πηγή Ειρήνης έχει στόχο να εγγυηθεί την ασφάλεια των συνόρων μας, να αποτρέψει τη δημιουργία ενός διαδρόμου τρομοκρατίας κατά μήκος του νοτίου συνόρου μας, να εξουδετερώσει τρομοκράτες και τρομοκρατικές οργανώσεις, ανάμεσά τους το Ισλαμικό Κράτος, το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (ΡΚΚ), η Ένωση Κουρδικών Κοινοτήτων (KCK), το Κόμμα Δημοκρατικής Ενότητας (PYD), οι Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG) που απειλούν την εθνική μας ασφάλεια, καθώς και να δημιουργήσει τις αναγκαίες συνθήκες για την επιστροφή των εκτοπισμένων Σύρων στα σπίτια τους και στη γη τους», ήταν το πρώτο σχόλιο του τουρκικού υπουργείου Άμυνας μετά την εισβολή.

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι η επιχείρηση αυτή έχει τον ίδιο σκοπό με αυτόν των προηγούμενων τουρκικών επιχειρήσεων «Ασπίδα του Ευφράτη» και «Κλάδος Ελαίας».

Η Τουρκία έστειλε διπλωματική νότα στο προξενείο της Συρίας στην Κωνσταντινούπολη για να ενημερώσει τη Δαμασκό για την διασυνοριακή επιχείρησή της στη βορειοανατολική Συρία, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου, λίγο μετά την έναρξη της στρατιωτικής επίθεσης της Άγκυρας.

Ηγετικό στέλεχος Κούρδων προς ΗΠΑ: Πληρώσαμε βαρύ τίμημα, μην μας εγκαταλείπετε

Τον κώδωνα κρούουν οι Κούρδοι, μετά την τουρκική εισβολή στη βόρεια Συρία, καλώντας τον Αμερικανό πρόεδρο να μην τους εγκαταλείψει, ενώ παράλληλα υπενθυμίζουν πως πλήρωσαν βαρύ τίμημα. Η Ιλχάμ Άχμεντ, ηγετικό στέλεχος των Κούρδων, απηύθυνε κάλεσμα και προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητώντας από αυτές να «παγώσουν τις διπλωματικές σχέσεις τους με την Τουρκία ανακαλώντας αμέσως τους πρεσβευτές τους».

Τραμπ: Πήραμε «πολύ κακούς τζιχαντιστές» από τους Κούρδους

Ο Ντόναλντ Τραμπ ακολουθεί το δικό του ρυθμό. Επανέλαβε τις επικρίσεις του προς τα κράτη της Ευρώπης διότι δεν επαναπατρίζουν υπηκόους τους που είχαν πάει στη Συρία για να ενταχθούν και να πολεμήσουν στις τάξεις του ΙΚ και βρίσκονται σήμερα στα χέρια των Κούρδων.

«Κάναμε μεγάλη χάρη σε πολλές χώρες, που δεν θέλουν να τους πάρουν πίσω», τόνισε ο Τραμπ.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος προειδοποίησε ακόμη πως αν οποιοδήποτε από τα μέλη του ΙΚ απελευθερώνοταν ή αποδρούσε, «θα διέφευγε στην Ευρώπη».