Κωνσταντινούπολη: Τρομοκρατική επίθεση με δράστρια γυναίκα βλέπει η τουρκική κυβέρνηση

Αυξάνεται ο αριθμός των τραυματιών από την φονική έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη που έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον έξι άτομα

Ο Τούρκος αντιπρόεδρος Φουάτ Οκτάι, επιβεβαιώνοντας τα σενάρια που κυκλοφορούσαν στα τουρκικά ΜΜΕ, μίλησε για τρομοκρατική ενέργεια με ύποπτη μία γυναίκα που φαίνεται να πυροδότησε βόμβα στην πολυσύχναστη Ιστικλάλ το απόγευμα της Κυριακής στην Κωνσταντινούπολη.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό που έδωσε, έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 81 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων δύο σοβαρά. «Θεωρούμε ότι πρόκειται για μια τρομοκρατική επίθεση λόγω της έκρηξης βόμβας που πυροδότησε μια δράστης που ήταν γυναίκα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες», δήλωσε ο Οκτάι σε δημοσιογράφους.

Η ύποπτη

Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, μια ύποπτη με μαντίλα στο κεφάλι και παντελόνι παραλλαγής που καταγράφηκε από κάμερα πέρασε από το σημείο λίγο πριν γίνει η έκρηξη. Ακόμα αναφέρουν ότι η έκρηξη προήλθε από τσάντα με εκρηκτικό μηχανισμό.

Ερντογάν: Η υπόθεση μυρίζει τρομοκρατία

«Οι προσπάθειες να νικήσουν την Τουρκία και τον τουρκικό λαό μέσω τρομοκρατίας θα αποτύχουν σήμερα όπως και στο παρελθόν, όπως θα αποτύχουν ξανά στο μέλλον», είπε ο Ερντογάν σε συνέντευξη Τύπου πριν αναχωρήσει για την Ινδονησία για να παρευρεθεί στη σύνοδο της G20.

«Ο λαός μας μπορεί να είναι βέβαιος ότι οι ένοχοι πίσω από την επίθεση θα λάβουν την τιμωρία που τους αξίζει», τόνισε, προσθέτοντας ότι οι αρχικές πληροφορίες υποδηλώνουν ότι «μια γυναίκα έπαιξε ρόλο» στην επίθεση. «Θα είναι λάθος να πούμε ότι πρόκειται αναμφίβολα για μια τρομοκρατική επίθεση, αλλά οι αρχικές εξελίξεις και οι πρώτες πληροφορίες από τον κυβερνήτη μου είναι ότι η επίθεση μυρίζει τρομοκρατία», συμπλήρωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

H στιγμή της έκρηξης

Το σημείο που έγινε η έκρηξη ήταν κατάμεστο από κόσμο, όπως συμβαίνει συνήθως τα Σαββατοκύριακα, από καταστηματάρχες, τουρίστες και οικογένειες.

WARNING: GRAPHIC CONTENT – At least six people were killed and 53 others wounded when an explosion rocked a busy pedestrian street in central Istanbul pic.twitter.com/WamF8xNzj8

— Reuters (@Reuters) November 13, 2022