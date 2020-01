Η British Airways έχει αναστείλει όλες τις απευθείας πτήσεις προς και από την ηπειρωτική Κίνα λόγω της επιδημίας κοροναϊού.

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου προτίθεται να εκκενώσει τους Βρετανούς από την πόλη του κοροναϊού, την Wuhan και τη γύρω περιοχή Hubei, με περίπου 300 Βρετανούς να βρίσκονται στην περιοχή.

Η British Airways, η οποία πραγματοποιεί καθημερινές πτήσεις προς τη Σαγκάη και το Πεκίνο από το Heathrow, ανακοίνωσε την αναστολή των πτήσεων προς και από την ηπειρωτική Κίνα “με άμεση ισχύ”.

Η τοποθέτηση της Βρετανικής εταιρείας:

“Ζητούμε συγγνώμη από τους πελάτες για την ταλαιπωρία, αλλά η ασφάλεια των πελατών και του πληρώματός μας είναι πάντα η προτεραιότητά μας”.

