Καθώς η Κίνα προσπαθεί να καταπολεμήσει την διαρκώς επιδεινούμενη έξαρση του νέου κορονοϊού, οι κάτοικοι της πόλης Γουχάν που βρίσκονται σε καραντίνα προσπαθούν να εμψυχώσουν ο ένας τον άλλον και όμοι μαζί να ανυψώσουν το πεσμένο ηθικό του έθνους.

Τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου κάνουν βίντεο που δείχνουν πολίτες, που είναι «αποκλεισμένοι» στα σπίτια τους μετά από σχετική εντολή των αρχών, να τραγουδούν όλοι μαζί από τα μπαλκόνια των διαμερισμάτων τους τον εθνικό ύμνο και να φωνάζουν «Γουχάν, μπορείς να το κάνεις».

#wuhancorona #WuhanChina #WuhanVirus #WuhanLockDown View from our son’s apartment this evening. Citizens of Wuhan sing National Anthem and Wuhan Come On from balconies and windows after many days stuck indoors. pic.twitter.com/Ja1Fh0skJr

— Robert Riggs (@GardeningRob) January 27, 2020