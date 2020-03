Viral έγινε βίντεο όπου καταγράφθηκε ένας καυγάς μεταξύ δύο επιβατών τρένου λόγω… κορωνοϊού, στο Σίδνεϋ.

Συγκεκριμένα, ένας άνδρας και μία γυναίκα καθόταν ο ένας απέναντι από τον άλλο στο τρένο, όταν ξαφνικά η γυναίκα έβηξε.

Τότε, άρχισαν να διαφωνούν για τον.. τρόπο που έβηξε η γυναίκα, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Australian Broadcasting Corporation που καθόταν κοντά στους δύο επιβάτες.

​Στην Αυστραλία έχουν καταγραφεί 90 κρούσματα του νέου κορωνοϊού, ενώ έχουν πεθάνει τρία άτομα.

Γενικότερα στην Αυστραλία, μετά την εμφάνιση του κορωνοϊού, έχουν διαδραματιστεί διάφορες σκηνές… απείρου κάλλους.

Τις τελευταίες ημέρες οι Αυστραλοί καταναλωτές σπεύδουν να αγοράσουν προϊόντα από τα σούπερ μάρκετ, κάτι που έχει οδηγήσει σε ελλείψεις. Στους ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης χρήστες αναρτούν φωτογραφίες που δείχνουν άδεια ράφια από χαρτί υγείας, κονσέρβες και άλλα προϊόντα όπως ρύζι και αβγά, ενώ έχουν γίνει viral τα hashtag #toiletpapercrisis (κρίση χαρτιού υγείας) #toiletpepaergate (χαρτί υγείας- γκέιτ).

Ελλείψεις παρουσιάζονται και σε άλλα προϊόντα, όπως χειρουργικές μάσκες, αντισηπτικά τζελ και σαπούνια.

«Μπορώ να κατανοήσω για ποιο λόγο οι πολίτες είναι ανήσυχοι και πηγαίνουν στα σούπερ μάρκετ και κάνουν αυτού του είδους τα πράγματα. Όμως κατά τη γνώμη μου δεν είναι απαραίτητο (…) Το να αγοράζουν όλο το χαρτί υγείας δεν είναι σωστό ή λογικό αυτή τη στιγμή», σχολίασε ο Αυστραλός πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον. Τόνισε μάλιστα ότι τα μεγάλα καταστήματα των έχουν διαβεβαιώσει ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν την αυξημένη ζήτηση προϊόντων.

Woman appears to cough at man during

argument over coughing etiquette on a #Sydney train. #coronavirus #coronavirusaustralia #COVID2019 #2019nCoV pic.twitter.com/rQozZGrN0D

— Andy Park (@andy_park) March 8, 2020