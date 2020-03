Κορονοϊός: Γιατί η Τουρκία δεν έχει (;) ούτε ένα κρούσμα

Τουλάχιστον 102.000 άνθρωποι έχουν νοσήσει σε όλο τον πλανήτη. Πάνω από 3.500 έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι σήμερα. Ο κορονοϊός αποτελεί κεντρικό ζήτημα για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας καθώς έχει εξαπλωθεί σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ στην Κίνα από όπου ξεκίνησε τα κρούσματα έχουν ξεπεράσει τα 20.000. Την ίδια ώρα, οι επιστήμονες μελετούν τις μεταλλάξεις του.

Και ενώ ο ιός έχει εξαπλωθεί ταχύτατα, στην Τουρκία δεν έχει αναφερθεί ούτε ένα κρούσμα, παρότι η χώρα συνορεύει με το Ιράν, το οποίο είναι μια από τις χώρες εκτός Κίνας που έχουν πληγεί περισσότερο από την επιδημία.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των νεκρών από τον covid-19 στο Ιράν αυξήθηκε μέσα σε ένα 24ωρο κατά 21 και έφθασε τους 145, χθες.

Την περασμένη Πέμπτη, ο Τούρκος υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτζά δήλωσε πως οι αρχές συμβουλεύουν τους πολίτες να μην πηγαίνουν στο εξωτερικό, αν δεν είναι απαραίτητο, και πως αυτοί που πηγαίνουν στο εξωτερικό θα πρέπει, όταν επιστρέφουν, να αυτοαπομονώνονται για 14 ημέρες.

Επισήμως, η Τουρκία έχει κάνει τεστ σε 1.363 ύποπτα κρούσματα, αλλά κανένα δεν βρέθηκε θετικό. Ο Κοτζά πρόσθεσε δε πως η Τουρκία είναι “καθαρή” από τον ιό, σε όλη την επικράτειά της. Παρόλα αυτά, η κυβέρνηση είναι ιδιαιτέρως φειδωλή στις ανακοινώσεις της οι οποίες βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας με το σταγονόμετρο.

“Καταφέραμε να είμαστε χωρίς κορονοϊό χάρη στα μέτρα πρόληψης που έχουμε πάρει και τους ελέγχους που πραγματοποιούμε, σε αντίθεση με γειτονικές ευρωπαϊκές χώρες”, είπε με νόημα ο Τούρκος υπουργός, εντάσσοντας την πολιτική υγείας στις διπλωματικές πιέσεις των Τούρκων, οι οποίες το τελευταίο διάστημα έχουν οξυνθεί με αποκορύφωμα το προσφυγικό-μεταναστευτικό θέμα.

Παράλληλα, όλες οι πτήσεις από την Τουρκία προς την Ιταλία, τη Νότια Κορέα και την Κίνα έχουν ακυρωθεί από την αρχή της περασμένης εβδομάδας, όπως και προς και από το Ιράν και το Ιράκ, τα σύνορα με τα οποία κράτη έχουν κλείσει.

Την περασμένη εβδομάδα ο Φαχρετίν Κοτζά δήλωνε άλλωστε πως η Άγκυρα κατασκεύασε το δικό της τεστ ελέγχου για τον ιό, στο Εθνικό Κέντρο Επιδημιολογίας με τον Dr. Gülay Korukluoğlu να ανακοινώνει πως τα αποτελέσματα του τεστ είναι απολύτως ακριβή. Ο ίδιος δήλωσε πως ο χρόνος διάγνωσης έχει μειωθεί στα 90 λεπτά, από τέσσερις ώρες που ήταν στο αρχικό, πειραματικό στάδιο.

Φυσικά, αξίζει εδώ να σημειώσουμε πως τα τουρκικά media ελέγχονται στη συντριπτική πλειοψηφία τους από την κεντρική διοίκηση. Πέραν του ότι η ροή πληροφοριών είναι πολύ περιορισμένη, η τουρκική προπαγάνδα ενδέχεται να προβαίνει σε αυστηρό έλεγχο ή απόκρυψη δεδομένων για να μην επηρεαστεί ο τουρισμός της χώρας και η εικόνα προς το εξωτερικό. Άλλωστε, η Τουρκία βρίσκεται εδώ και καιρό εν μέσω μεγάλης οικονομικής κρίσης, με ανοιχτά πολεμικά μέτωπα.

Ακόμη, η χώρα περιορίζει τη διάδοση πληροφοριών και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αποκορύφωμα τη “σίγαση” του Twitter κατά το δοκούν ανά χρονικές περιόδους, ενώ δεκάδες δημοσιογράφοι έχουν φυλακιστεί τους τελευταίους μήνες ως Γκιουλενιστές.

Σημειωτέον ότι η κυβέρνηση Ερντογάν δεν έχει δώσει τα αποδεικτικά στοιχεία στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, παρότι της έχει ζητηθεί. Το ίδιο ισχύει και για τη Ρωσία.

