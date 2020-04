Ενας Κινέζος ερασιτέχνης δημοσιογράφος, ο οποίος αναρτούσε βίντεο σχετικά με την κατάσταση με τον κορωνοϊό στην Ουχάν, εμφανίστηκε και πάλι έπειτα από σχεδόν δύο μήνες που είχαν χαθεί τα ίχνη του, λέγοντας σε βίντεο που ανέβασε στο YouTube ότι του είχε επιβληθεί υποχρεωτική καραντίνα.

Ο 25χρονος Λι Ζεχουά, ο οποίος ασχολείται με τη λεγόμενη δημοσιογραφία των πολιτών (citizen journalism), είναι ένας από τους τρεις ερασιτέχνες δημοσιογράφους, οι οποίοι αγνοούνταν στην Ουχάν.

Li Zehua was chased at high speed by an unidentifiable vehicle after visiting crematoriums and research labs in Wuhan, China – the Coronavirus outbreak center.

He managed to livestream a final message before his arrest.

