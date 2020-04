Ο ιαπωνικός όμιλος συμμετοχών Fujifilm Holdings Corp ανακοίνωσε ότι θυγατρική του ανέπτυξε νέο τεστ για να επιβεβαιώνεται εάν κάποιος ασθενής έχει μολυνθεί από τον κορονοϊό, το οποίο μειώνει τον χρόνο που απαιτείται για τη διάγνωση στις περίπου δύο ώρες.

Το τεστ ανέπτυξε μια από τις θυγατρικές του ομίλου που ειδικεύεται στα χημικά προϊόντα, η Fujifilm Wako Pure Chemical Corp, διευκρινίζει δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε ο όμιλος.

Το τεστ αυτό, με κωδική ονομασία SARS-CoV-2 RT-qPCR Detection, εξασφαλίζει αποτελέσματα ταχύτερα από το υπάρχον τεστ, που βασίζεται στην αλυσιδωτή αντίδραση της πολυμεράσης (polymerase chain reaction, PCR) και χρειάζεται σήμερα τέσσερις ως έξι ώρες για να δώσει αποτέλεσμα, πάντα σύμφωνα με τον όμιλο.

Το αντιγριπικό φάρμακο Avigan, του ίδιου ιαπωνικού ομίλου, υποβάλλεται σε δοκιμές στην Κίνα για την αντιμετώπιση του κορονοϊού.

New Fujifilm coronavirus test ready for release – and results take just 2 hours https://t.co/i1nHB4Lohn

Japan's Fujifilm has begun clinical trials to test the effectiveness of its anti-flu drug #Avigan in treating patients with the new coronavirus, after reports of promising results in China. https://t.co/ldcyNC6k5y pic.twitter.com/jUTXV0pW9X

