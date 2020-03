Πανδημία χαρακτηρίστηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) ο νέος κορωνοϊός SARS-CoV-2, ο οποίος προκαλεί τη φονική νόσο Covid-19.

Νέο συναγερμό κήρυξε ο ΠΟΥ για τον νέο κορωνοϊό, κάνοντας για πρώτη φορά λόγο για πανδημία.

Ο ΠΟΥ αξιολογεί την κατάσταση όλο το εικοσιτετράωρο και ανησυχούμε βαθύτατα τόσο για τα επίπεδα διάδοσης όσο και για τα ανησυχητικά επίπεδα αδράνειας, ανέφερε ο επικεφαλής του οργανισμού.

“We have therefore made the assessment that #COVID19 can be characterized as a pandemic”-@DrTedros #coronavirus pic.twitter.com/JqdsM2051A

— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 11, 2020