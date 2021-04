Κορωνοϊός: Ορδές οι βρετανοί στις ανοιχτές παμπ – Χαμός στους δρόμους του Λονδίνου (βίντεο)

Το αδιαχώρητο επικρατούσε εχθές το βράδυ στους δρόμους του Λονδίνου και άλλων βρετανικών πόλεων, αφού μετά από τέσσερις ολόκληρους μήνες αυστηρών περιοριστικών μέτρων στη νυχτερινή διασκέδαση, άνοιξαν οι εξωτερικοί χώροι των παμπ και των εστιατορίων και οι Βρετανοί έσπευσαν… να το γιορτάσουν.

Οι εικόνες που κάνουν σήμερα τον γύρο του διαδικτύου από το Σόχο και άλλες γειτονιές της βρετανικής πρωτεύουσας δεν φανερώνουν σε τίποτα ότι βρισκόμαστε ακόμα εν μέσω μιας πανδημίας. Εκατοντάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν εχθές το βράδυ έξω από τις παμπ, ο ένας πάνω στον άλλο και χωρίς μάσκα, για να πιούν, να τραγουδήσουν και να γιορτάσουν την απελευθέρωσή τους, παρά το γεγονός ότι ακόμα αρκετοί από αυτούς (ιδίως νεότερων ηλικιών) δεν έχουν εμβολιαστεί ακόμα και ο κίνδυνος είναι υπαρκτός.

Crowds break out into spontaneous cheering in Soho, central London, after hundreds of people flocked to pubs on the first day of lockdown restrictions being eased in England. Read more: https://t.co/n99FTucUzb pic.twitter.com/SDCYYzKvBk — LBC (@LBC) April 12, 2021

Σύμφωνα με τη Mirror, κάποιοι στο πλήθος συνέκριναν το πανηγυρικό κλίμα στη βρετανική πρωτεύουσα με τους εορτασμούς της «Ημέρας της Νίκης» στην Ευρώπη. Το χθεσινό πλήθος στο Σόχο θύμισε σε κάποιους τις… χρυσές ημέρες της εμβληματικής γειτονιάς τη δεκαετία του ’90, με τον κόσμο να διασκεδάζει «σαν μια παρέα» στους δρόμους.

Φυσικά το αλκοόλ έρεε άφθονο από νωρίς το απόγευμα, όταν η Old Compton Street και οι γειτονικές περιοχές άρχισαν να γεμίζουν σιγά σιγά με κόσμο που απολάμβανε το γεύμα και την μπύρα του στα εξωτερικά τραπέζια ή έκανε βόλτα τα μαγαζιά – που επίσης άνοιξαν εχθές.

Σε κάποιους δρόμους, όπως επισημαίνει η βρετανική εφημερίδα, η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε από τις 17.00 μέχρι τις 23.00, ώστε να στηθούν αρκετά τραπεζάκια από τις επιχειρήσεις που παρέμειναν κλειστές για αρκετά μεγάλο διάστημα, έχοντας υποστεί τεράστια οικονομική ζημιά.

#England #today Outdoor pubs restaurants and hairdressers have reopened in England pic.twitter.com/Rnf25d28oN — Nicole Elisei (@EliseiNicole) April 12, 2021

Σύμφωνα με τον δήμο του Γουέστμινστερ, οι αρχές συνεργάστηκαν με τα εστιατόρια και τις παμπ προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλες οι επιχειρήσεις θα λειτουργούσαν με τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας. Ωστόσο καθώς προχωρούσε η νύχτα και το πλήθος μεγάλωνε, οι κανόνες «έκαναν φτερά» με αποτέλεσμα να υπάρξουν πολλά φαινόμενα συνωστισμού, όπως μπορεί εξάλλου να δει κανείς και στις φωτογραφίες.

LOOK: Large crowds flocked to shopping streets across England on Monday as non-essential retailers reopened after almost 100 days of lockdown, along with pubs and restaurants with outdoor space https://t.co/xUSz9mx8c5 pic.twitter.com/2AQlZDchD0 — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) April 12, 2021