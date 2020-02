Επένδυση 100 εκατομμυρίων για τον κορωνοϊό θα πραγματοποιήσει το Ίδρυμα Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς, κι ενώ οι νεκροί προσεγγίζουν τους 500.

«Οι πολυεθνικοί οργανισμοί, η κυβερνήσεις, ο ιδιωτικός τομέας και οι φιλανθρωπικές οργανώσεις πρέπει να συνεργαστούν για να επιβραδύνουν την επιδημία, να βοηθήσουν τις χώρες να προστατεύσουν τους πιο ευάλωτους πολίτες τους και να επιταχύνουν την ανάπτυξη εργαλείων για την καταπολέμηση της επιδημίας», τόνισε ο γενικός διευθυντής του Ιδρύματος Γκέιτς, ο Μαρκ Σούζμαν.

Τα 20 εκατ. δολάρια θα δοθούν σε οργανισμούς, όπως στον ΠΟΥ, τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών των ΗΠΑ και της Κίνας καθώς και την Εθνική Επιτροπή Υγείας της Κίνας. Άλλα 20 θα πάνε στις δημόσιες υγειονομικές αρχές χωρών της υποσαχάριας Αφρικής και της νοτιοανατολικής Ασίας ενώ ποσό ύψους έως και 60 εκατομμυρίων δολαρίων θα δοθεί για την έρευνα για τα εμβόλια, τα φάρμακα και τα διαγνωστικά μέσα του νέου ιού.

