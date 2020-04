Εννοείται πως κανείς μας δεν θέλει να βρίσκεται σπίτι του και να φοβάται για τον κορονοϊό, ωστόσο ένα βίντεο διάρκειας μόνο ενάμιση λεπτού, μας δείχνει πως αυτή η καραντίνα που έχει επιβληθεί στον περισσότερο κόσμο του πλανήτη, κάνει καλό στο περιβάλλον.

Δείχνει πως ήταν η ατμόσφαιρα στο Νέο Δελχί πριν έναν χρόνο και πως είναι τώρα. Δείχνει ζώα να έχουν κατέβει από τα βουνά στις καθαρές πλέον πόλεις. Ένα βίντεο που μας δείχνει συνολικά πως όταν με το καλό ξεπεραστεί αυτός ο εφιάλτης, θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερο προσοχή στο περιβάλλον.

Nature takes over | How the planet recovers while humanity is on #COVID19 lockdown pic.twitter.com/vyVKr3bebF

— RT (@RT_com) April 13, 2020