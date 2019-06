Η Mercedes-Benz χαράζει πορεία για τις υπόλοιπες εταιρείες στον τομέα ασφάλειας αυτοκινήτου από την δεκαετία του 70. Όλες οι λύσεις που παρουσίαζε στο κοινό από τότε, βοηθούσαν την υποστήριξη των οδηγών και μείωναν το ρίσκο ατυχήματος. Σημαντικά σημεία αναφοράς, αποτελούν τα ABS (1978), το ESP® Electronic Stability Programme για σταθερότητα στον δρόμο(1995) και το DISTRONIC adaptive cruise control (1998). Το σύστημα ABC Active Body Control του ενεργού πλαισίου, παρουσιάστηκε πριν από 20 χρόνια πάνω στην CL της σειράς του μοντέλου C 215, και αποτελούσε ακόμα μια πρωτοπορία της Mercedes-Benz στο θέμα της ενεργητικής ασφάλειας. Μέχρι σήμερα, συνεχίζονται και εξελίσσονται συστήματα και έξυπνες τεχνολογίες μέσο του concept Mercedes-Benz Intelligent Drive της εταιρείας.

Η φράση «ενεργητική ασφάλεια» δημιουργήθηκε την δεκαετία του 60 στην Ιταλία, με την ιταλική ονομασία «sicurezza attiva». Η Mercedes-Benz, ωστόσο, μελετούσε το ενδεχόμενο της ενεργητικής ασφάλειας από τα τέλη τις δεκαετίας του 40. Με πρωταγωνιστές τους Hans Scherenberg, Karl Wilfert και Béla Barényi, ως διευθυντές εξέλιξης για την ασφάλεια του οδηγού.

Το 1978 η Mercedes-Benz παρουσίασε το πασίγνωστο πλέον, σύστημα φρένων ABS, το οποίο δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την Bosch. Στις 21 Αυγούστου του 1978, η Mercedes-Benz έγραψε στην ανακοίνωση της: «Μέσω της άμεσης συνεργασίας διαφόρων οργανισμών για την δημιουργία του A-B-S, όπου ο οδηγός νοιώθει και ακούει καλύτερα το φρενάρισμα, με τα φρένα να χαλαρώνουν μόλις πάει να κλειδώσει ο τροχός και να συνεχίζουν σταθερά να πιέζουν, βελτιώνοντας την απόσταση φρεναρίσματος». Ως γνωστόν, το σύστημα ABS πλέον είναι τόσο κοινό όσο και η ζώνη ασφαλείας.

Το σύστημα πρόσφυσης 4MATIC – που ελέγχει ενεργά σε ποιους από τους τέσσερεις τροχούς μεταδίδεται ισχύ και πότε – εξελίχθηκε το 1985 και δούλευε σε συνεργασία με το ABS εξ αρχής. Στον τομέα «έξυπνης υποστήριξης», έκανε το ντεμπούτο του το ESP® Electronic Stability Programme το1995, και το DISTRONIC cruise control το 1998. Την ίδια περίοδο παρουσιάστηκε και το βοηθητικό σύστημα φρένων BAS, που ελέγχει την μέγιστη ένταση των φρένων, αν αντιληφθεί το αυτοκίνητο πως χρειάζεται περισσότερο φρενάρισμα όταν ο οδηγός, λανθασμένα, δεν χρησιμοποιεί ολόκληρο το πεντάλ του φρένου. Το σύστημα ABC Active Body Control του ενεργού πλαισίου, εμφανίστηκε το 1999.

Το μέλλον, στον τομέα της ενεργητικής ασφάλειας, διαγράφεται ακόμη πιο λαμπρό, με τα αυτόνομα και έξυπνα αυτοκίνητα να έρχονται ολοένα και πιο κοντά. Έπειτα από την παρουσίαση των τεχνολογιών BAS PLUS Brake Assist (2005), PRE-SAFE® Brake and Intelligent Light System (both in 2006), Blind Spot Assist (2007), Active Parking Assist (2009), ATTENTION ASSIST, Adaptive Highbeam Assist, Lane Keeping Assist (όλα το 2009), Active Blind Spot Assist, και Active Lane Keeping Assist (2010), η Mercedes-Benz ήδη κάνει βήματα προς το «έξυπνο» μέλλον.