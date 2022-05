Κούβα: Τουλάχιστον οκτώ νεκροί από την έκρηξη σε ξενοδοχείο (φωτογραφίες-βίντεο)

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι 30 τραυματίστηκαν από την ισχυρότατη έκρηξη που συγκλόνισε το πεντάστερο ξενοδοχείο Saratoga, στο κέντρο της Αβάνας, σύμφωνα με κουβανικά μέσα ενημέρωσης. Εκφράζονται, όμως, φόβοι ότι ο απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί καθώς αγνοείται η τύχη 13 ανθρώπων.

Ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, ο οποίος μετέβη στον τόπο της καταστροφής, έσπευσε να αποκλείσει το ενδεχόμενο βομβιστικής επίθεσης, συμπληρώνοντας ότι οι αρχές εκτιμούν πως η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή αερίου.

Στο ρεπορτάζ της κουβανικής τηλεόρασης επισημαίνεται πως «δεν ήταν τρομοκρατική επίθεση», ενώ αναφέρεται ότι το ξενοδοχείο ήταν κλειστό και μόνο εργάτες βρίσκονταν μέσα στο κτίριο τη στιγμή της έκρηξης.

Οι εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα η Granma, η εφημερίδα του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κούβας, δείχνουν ένα κτίριο που μοιάζει «βομβαρδισμένο», με γκρεμισμένους τοίχους. Σε μια φωτογραφία φαίνεται μία σορός σκεπασμένη με λευκό σεντόνι.

«Υπήρξε μια τρομακτική έκρηξη και όλα κατέρρευσαν», είπε μια γυναίκα, με το πρόσωπό της καλυμμένο από τη σκόνη, η οποία βρισκόταν κοντά στο ξενοδοχείο Saratoga τη στιγμή της έκρηξης.

Σωστικά συνεργεία έσπευσαν στον τόπο της καταστροφής, ενώ η αστυνομία απέκλεισε τους γύρω δρόμους και το ιστορικό Καπιτώλιο.

On Friday morning, a strong explosion occurred at the Saratoga hotel in downtown Havana while liquefied gas was presumaly being moved from a truck. The facade of the building was practically destroyed. So far, no deaths or injuries confirmed.#Cuba #HotelSaratoga pic.twitter.com/hBW56Z249C

