Το Champions League επιστρέφει με την τελευταία αγωνιστική που προβλέπεται συναρπαστικότερη από ποτέ, καθώς κρίνεται η πρόκριση στην επόμενη φάση για ομάδες-μεγαθήρια όπως η Ίντερ που αντιμετωπίζει τη Μπαρτσελόνα, ο Άγιαξ και η Βαλένθια που αναμετρώνται στις 22:00. Η FONBET προσφέρει ΣΟΥΠΕΡ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ και ΑΜΕΤΡΗΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ σε όλα τα μεγάλα ματς του Champions League!

Επιπλέον, η FONBET προσφέρει €10 ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑ χωρίς να απαιτείται κατάθεση χρημάτων στο λογαριασμό σας! Όταν κάνετε εγγραφή, απλά χρησιμοποιήστε τον κωδικό προσφοράς FONBET10 και μπορείτε να απολαύσετε ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ €10 ΣΤΟΙΧΗΜΑ στη FONBET!

Συγκεκριμένα, στον 6ο όμιλο, η Ίντερ υποδέχεται τη Μπαρτσελόνα και οι Ιταλοί θέλουν μόνο τους τρεις βαθμούς για να προχωρήσουν στην επόμενη φάση της διοργάνωσης και να αφήσουν εκτός την Ντόρτμουντ που έχει επίσης 7 βαθμούς. Η νίκη της Ίντερ δίνει απόδοση 1.65, η ισοπαλία δίνει 4.10 και η νίκη της Μπαρτσελόνα δίνει 5.00, ενώ το over 2.5 γκολ δίνει 1.57 και το under 2.5 γκολ δίνει 2.40. Το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες δίνει απόδοση 1.60 και το No Goal δίνει 2.20, ενώ μπορείτε να ποντάρετε στο ποια ομάδα θα πετύχει πρώτη γκολ με απόδοση 1.47 για την Ίντερ και 2.70 για τη Μπαρτσελόνα.

Δείτε όλες τις αποδόσεις για το Ίντερ-Μπαρτσελόνα κάνοντας κλικ εδώ.

Στην άλλη σπουδαία αναμέτρηση του 8ου ομίλου, ο Άγιαξ αντιμετωπίζει τη Βαλένθια και ο χαμένος χάνεται, αφού παραμονεύει η Τσέλσι. Η νίκη του Άγιαξ δίνει απόδοση 1.65, η ισοπαλία δίνει 4.30 και η νίκη της Βαλένθια δίνει 4.70, ενώ το Over 3.5 γκολ δίνει 2.20 και το under 3.5 γκολ δίνει 1.67. Το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες δίνει απόδοση 1.50 και το No Goal δίνει 2.40.

Αυτές είναι μόνο μερικές από τις εκατοντάδες επιλογές που σας δίνει η Fonbet για ποντάρισμα στο Champions League και σε όλους τους αγώνες!

Δείτε όλες τις αποδόσεις για το Άγιαξ-Βαλένθια κάνοντας κλικ εδώ.

Λίγα λόγια για τη FONBET

Η FONBET είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στοιχημάτων στην Ρωσία. Ιδρύθηκε το 1994 στη Μόσχα με το πρώτο της κατάστημα στοιχημάτων και μετά από 3 χρόνια λειτούργησε για πρώτη φορά το επίσημο σάιτ της. Έχει ένα πολύ μεγάλο δίκτυο πρακτορείων (περισσότερα από 400 καταστήματα σε όλη την επικράτεια της Ρωσίας, της Λευκορωσίας, του Καζακστάν και της Ουκρανίας) και τα τελευταία δύο χρόνια δραστηριοποιείται στην Κύπρο αποκτώντας άδεια κλάσης Β και έχοντας δικαίωμα να προσφέρει αναρίθμητες επιλογές online στοιχηματισμού μέσω του fonbet.com.cy

Η FONBET είναι μεγάλος χορηγός της Εθνικής Ρωσίας, της Ευρωλίγκας και αλλά και μεγάλος χορηγός του Fight Nights που αφορά τις Μ.Μ.Α. H FONBET στηρίζει τον υπεύθυνο στοιχηματισμό.

*Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.