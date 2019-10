Θαυμασμό προκαλούν οι φωτογραφίες ενός κρουαζιερόπλοιου μήκους 195 μέτρων που πέρασε τον Ισθμό της Κορίνθου.

Πρόκειται για το Braemar του στόλου της Fred. Olsen Cruises το οποίο πραγματοποίησε την διέλευσή του από τον Ισθμό της Κορίνθου την Τετάρτη. Με 195,92 μέτρα μήκος, πρόκειται για το μεγαλύτερο πλοίο που έχει διασχίσει ποτέ τη διώρυγα.

Στο πλοίο βρίσκονταν περίπου 1.200 επιβάτες, οι οποίοι απόλαυσαν το εντυπωσιακό πέρασμα σε απόσταση αναπνοής από τους βράχους.

And she's through!

Today #Braemar made history as the longest ever ship to cruise through the #CorinthCanal. pic.twitter.com/zLE87z2fCr

— Fred. Olsen Cruise Lines (@FredOlsenCruise) October 9, 2019