Σάλος προκλήθηκε στα social media μετά από «ανακάλυψη» χρήστη του Twitter, σχετικά με το τραπουλόχαρτο οκτώ καρό.

Ο χρήστης ανήρτησε μία φωτογραφία με το συγκεκριμένο χαρτί γράφοντας «Σε ποια ηλικία εντοπίσατε πρώτη φορά τον κρυμμένο αριθμό στο 8 καρό;».

Η πλειονότητα των χρηστών του Twitter εντυπωσιάστηκε και κοινοποίησε τη δημοσίευση με σχόλια όπως «Δούλευα σε καζίνο 2 χρόνια, κράταγα στα χέρια μου τράπουλες 5 μέρες την εβδομάδα. Έχω σοκαριστεί που δεν το είχα παρατηρήσει ως τώρα».

Η φωτογραφία από τη στιγμή που κοινοποιήθηκε κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

What age were you when you first saw the 8 in the middle of the 8 of diamonds? 😯 pic.twitter.com/GjRLkyl7Vu

