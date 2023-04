Κυρώσεις ΗΠΑ σε εταιρείες στην Κίνα για «προμήθεια ουσιών σε καρτέλ ναρκωτικών»

Κυρώσεις επέβαλε την Παρασκευή η Ουάσιγκτον σε δύο οντότητες με έδρα την Κίνα, με την κατηγορία προμήθειας χημικών ουσιών, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του συνθετικού ναρκωτικού φαιντανύλης, σε καρτέλ ναρκωτικών στο Μεξικό, όπως αναφέρει στη δήλωσή του το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ. Σημειώνει, δε, ότι το καρτέλ ναρκωτικών προωθεί την ουσία φαιντανύλης στις ΗΠΑ.

«Η παράνομη ουσία είναι υπεύθυνη για θανάτους δεκάδων χιλιάδων Αμερικανών κάθε χρόνο», ανέφερε στη δήλωσή του ο εκπρόσωπος του υπουργείου, Μπράιαν Νέλσον. «Ως μέρος της συνολικότερης προσπάθειας να αντιμετωπίσει την κρίση αυτή, το υπουργείο Οικονομικών θα συνεχίσει δυναμικά να αξιοποιεί κάθε εργαλείο για να αποτρέψει τη μεταφορά χημικών ουσιών και εξοπλισμού απαραίτητων για την παραγωγή του ναρκωτικού», πρόσθεσε.

Οι εταιρείες στις οποίες επιβλήθηκαν κυρώσεις από τις ΗΠΑ, όπως αναφέρει η δήλωση του υπουργείου, είναι οι Wuhan Shuokang Biological Technology Co Ltd και Suzhou Xiaoli Pharmatech Co Ltd, καθώς και τέσσερα άτομα κινεζικής υπηκοότητας.

Τρεις από αυτούς που βρέθηκαν στο στόχαστρο, κατηγορήθηκαν νωρίτερα μέσα στον μήνα από αμερικανικό δικαστήριο για συνωμοσία για εισαγωγή φαιντανύλης και για ξέπλυμα χρήματος, αναφέρει το υπουργείο Οικονομικών.

Το Μεξικό και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν την Πέμπτη να εντείνουν τον αγώνα κατά της διακίνησης φαιντανύλης. Και οι δύο χώρες ζήτησαν τις τελευταίες εβδομάδες από την Κίνα να βοηθήσει στον περιορισμό της αποστολής πρόδρομων χημικών ουσιών που προέρχονται από την ασιατική χώρα, προκειμένου να αποτραπεί η παραγωγή του συνθετικού ναρκωτικού που ευθύνεται για χιλιάδες θανάτους στις Ηνωμένες Πολιτείες.