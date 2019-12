Λαμπερό ήταν και φέτος το ΟΠΑΠ All Star Game που πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου (14/12) στο στάδιο «Τάσσος Παπαδόπουλος» Ελευθερία στην Λευκωσία, το οποίο για ακόμα μία χρονιά ήταν αφιερωμένο στην οδική ασφάλεια και είχε σλόγκαν «Παίζω με κανόνες, οδηγώ με κανόνες». Στο γήπεδο της πρωτεύουσας βρέθηκαν πέραν των 6000 φίλων της κυπριακής καλαθόσφαιρας που απόλαυσαν το ΟΠΑΠ All Star Game.

Τις εντυπώσεις «έκλεψε» για ακόμα μία χρονιά ο αγώνας ανάμεσα στις ομάδες Κύπρος/Ευρώπη και Αμερική/Rest of the World, οι οποίες αποτελούνταν από τους κορυφαίους αστέρες της ΟΠΑΠ Basket League και της ΟΠΑΠ Γυναικών Α’ Κατηγορίας. Νικήτρια αναδείχθηκε η ομάδα των Αμερικανών/Rest of the World με τελικό σκορ 69-62.

Συναρπαστικός ήταν και ο διαγωνισμός τριπόντων, στον οποίο συμμετείχαν οι Τζόσουα Χάγκινς (Κεραυνός), Τζόρντιν Γουίλιαμς (ΕΝΠ), Νίκος Στυλιανού (Κεραυνός), Γιάννης Γιανναράς (ΑΠΟΕΛ) και Νίκι Έιβερι (Κεραυνός). Στον τελικό προκρίθηκαν ο Γιάννης Γιανναράς και ο Τζόρντιν Γουίλιαμς, με τον τελευταίο να κερδίζει το βραβείο.

Πέραν του αγωνιστικού κομματιού, το ΟΠΑΠ All Star Game επιφύλασσε και φέτος πάρα πολλές εκπλήξεις, με την σχολή χορού της Αντιγόνης Τασουρή να πραγματοποιεί ένα εξαιρετικό χορευτικό πρόγραμμα, κατά την διάρκεια της εκδήλωσης. Πολύ όμορφο μουσικό πρόγραμμα παρέθεσαν παράλληλα η Φιλαρμονική του Δήμου Γερμασόγειας όπως και η βιολίστρια Βικτώρια Παστελά, στην έναρξη της εκδήλωσης.

Εντυπωσιακοί ήταν και οι Dunking D που με τα ακροβατικά τους κόλπα ξεσήκωσαν πολλές φορές το Στάδιο Ελευθερία, κατά την διάρκεια της βραδιάς.

Το φιλανθρωπικό κομμάτι δεν μπορούσε να απουσιάζει από το 9ο ΟΠΑΠ All Star Game, όπου πραγματοποιήθηκε το όνειρο και η ευχή ενός παιδιού, σε συνεργασία με το φιλανθρωπικό ίδρυμα «Ένα όνειρο, μία ευχή». Παράλληλα, το θεσμοθετημένο βραβείο στην μνήμη του διεθνούς καλαθοσφαιριστή, Νεόφυτου Χανδριώτη, απονεμήθηκε στο Γυμνάσιο Καρπασίας.

Κεντρικός παρουσιαστής στο 9ο ΟΠΑΠ All Star Game ήταν ο Πέτρος Πολυχρονίδης, ο οποίος κατά την διάρκεια της εκδήλωσης μοίρασε δώρα μαζί με τον Άγιο Βασίλη, στους μικρούς φίλους του μπάσκετ που έδωσαν το παρών τους στο γήπεδο. Στην παρουσίαση της εκδήλωσης ήταν επίσης ο Σάββας Κοσιάρης και ο Ηρόδοτος Μιλτιάδους.

Πριν την ολοκλήρωση της βραδιάς, πέντε τυχεροί που βρέθηκαν στο Στάδιο Ελευθερία συμμετείχαν σε κλήρωση, όπου σε ένα ειδικά διαμορφωμένο παιχνίδι «Τροχού της Τύχης» με τον Πέτρο Πολυχρονίδη, όπου έλαβαν χρηματικά έπαθλα.