Η Λάρνακα είδε χαΐρι με την Αριστερά…

Του Τάσου Περδίου

Την εβδομάδα που πέρασε, ο Δήμος Λάρνακας ανακοίνωσε ότι υπάρχουν θετικές εξελίξεις για το θέμα του χημείου στο πρώην διυλιστήριο, το οποίο θα κλείσει. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ξεκινήσει ο καθαρισμός της περιοχής την οποία ζητά ο Δήμος Λάρνακας για να κατασκευαστεί εκεί ιατρική σχολή.

Η είδηση πέρασε στα ψιλά, αλλά για τους Λαρνακείς δεν θα έπρεπε. Η λύση των προβλημάτων έφτασε να είναι περίπου αυτονόητη τα τελευταία 5-6 χρόνια, αλλά αυτό δεν ίσχυε πάντα σε κάποιες περιόδους στο παρελθόν όταν το συγκεκριμένο πρόβλημα δεν υπήρχε περίπτωση να λυθεί. Επειδή είναι ευθύνη του κράτους, θα το άφηναν να διαιωνίζεται έχοντας εύκαιρη τη δικαιολογία.

Την εβδομάδα που πέρασε επίσης, το ΑΚΕΛ Λάρνακας έκανε μια εκδήλωση για να τιμήσει τον πρώην δήμαρχο Ανδρέα Μωϋσέως. Στην ομιλία του ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, είπε κάτι που δεν αποτελεί απλώς την προσπάθεια του αρχηγού ενός κόμματος να ευλογήσει τα γένια του, αλλά την απολύτως αντικειμενική αλήθεια. Η Λάρνακα είδε χαΐρι με δημάρχους από την Αριστερά στο τιμόνι. Τα τελευταία 30 χρόνια, η διαφορά όταν στην καρέκλα του δημάρχου έκατσε άνθρωπος της Αριστεράς βγάζει μάτι. Μέχρι σήμερα πολλοί λένε ότι ο Γιώργος Χριστοδουλίδης ήταν ο καλύτερος δήμαρχος που είχε η Λάρνακα. Μετά ήρθε ο Γιώργος Λυκούργος και η πόλη παραδόθηκε σε μια στασιμότητα στα όρια της υπνηλίας. Στη συνέχεια ανέλαβε ο Ανδρέας Μωϋσέως και άρχισε να φαίνεται φως στην άκρη του τούνελ.

«Ο Μωϋσέως είναι ο δήμαρχος της αρχής της αλλαγής της Λάρνακας», ήταν η χαρακτηριστική φράση του νυν δημάρχου στην εκδήλωση και έχει απόλυτο δίκαιο ο Ανδρέας Βύρας. Με έργα όπως η Πιαλέ Πασά, η Γεώργιου Χριστοδουλίδη, οι τρεις πλατείες, η έμφαση στον Πολιτισμό, επί Μωϋσέως το κάρο άρχισε να ξεκολλά από τη λάσπη. Μετά όμως, η Δεξιά έκρινε ικανό για τη δημαρχία της Λάρνακας τον Ανδρέα Λουρουτζιάτη και τον έμπασε μετά βαΐων και κλάδων στο γραφείο του δημάρχου. The less said the better που λένε και οι Εγγλέζοι. Επί Λουρουτζιάτη, το κάρο όχι μόνο κόλλησε ξανά στη λάσπη, αλλά όσοι το έβλεπαν απ’ έξω, γελούσαν με τα χάλια του.

Μετά, ευτυχώς, ήρθε και πάλι η Αριστερά με τον Ανδρέα Βύρα. Και η πόλη της Λάρνακας βιώνει έναν απίστευτο οργασμό δημοσίων και ιδιωτικών έργων που δεν έχει ξαναδεί στην ιστορία της. Αυτά που βλέπουμε να γίνονται στη Λάρνακα σήμερα, δεν είναι ουρανοκατέβατα ούτε αγγελόκτιστα. Είναι έργα που φέρουν φαρδιά πλατιά τη σφραγίδα της Αριστεράς. Όποιος δεν το βλέπει, απλά εθελοτυφλεί…