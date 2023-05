Λάρνακα: Το «Παναήρι Πολιτισμού» φέρνει μαζί στη σκηνή Ε/κ και Τ/κ καλλιτέχνες στην πλατεία Ζουχουρί

Το «Παναήρι Πολιτισμού» φέρνει μαζί στη σκηνή Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους καλλιτέχνες στην πλατεία Ζουχουρί στo κέντρο της παλιάς τ/κ συνοικία της Λάρνακας. Μουσική, θέατρο, χορός, ποίηση και άλλες τέχνες θα ζωντανέψουν το δικοινοτικό χαρακτήρα της περιοχής.

– Λεωφορεία για μετάβαση στο φεστιβάλ θα διευθετηθούν από το οδόφραγμα του Λήδρα Πάλας στη Λευκωσία και τα Στροβίλια (οδόφραγμα) η ώρα 15:30 (επιστροφή στις 22:00). Για κρατήσεις στο τηλ.99908102 και email: [email protected] (Μετάβαση χωρίς χρέωση).

– Φαγητό και ποτό στα περίπτερα του φεστιβάλ.

Το φεστιβάλ διοργανώνουν η «Κίνηση Πολιτισμού», ο «Σύλλογος Διγλωσσίας Κύπρου» και η ομάδα «Κύπρος Μια Πατρίδα Όλοι Μαζί». Το φεστιβάλ στηρίζει η ΟΥΝΦΙΚΥΠ και διοργανώνεται υπό την αιγίδα του Δημάρχου Λάρνακας κ. Ανδρέα Βύρα.

Πρόγραμμα

16:30 Περιήγηση στην τ/κ συνοικία της Λάρνακας. Διάρκεια 1 ώρα. Μετάφραση (ελληνικά-τουρκικά). Για συμμετοχές στην περιήγηση στο τηλ. 96593104.

17:30 Παιδικό εργαστήρι κρουστών οργάνων από το “Rhythm of Cyprus” (Μαρία Κραμβή και Ζεχρά Ο. Γιλμάζ). Για συμμετοχές στο τηλ. 99760072.

18:00 Χαιρετισμός Δημάρχου Λάρνακας κ. Ανδρέα Βύρα.

18:15 Χορευτικό πρόγραμμα. Δικοινοτικό συγκρότημα «Κύπρος».

19:00 Θέατρο: «Ο σπανός τζαι σαράντα δράτζιοι» από το Θέατρο «Αντίλογος». Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Παφίτης και Ιζέλ Σευλανί. Υπερτίτλοι ελληνικά και τουρκικά.

20:00 Μουσική Συναυλία. Δικοινοτικό μουσικό συγκρότημα “Let’s Sing Together Band” και φίλοι. Η Φρειδερίκη Τομπάζου και Νιγιάλ Οζτούρκ συναντούν μουσικά τους Γιώργος Καλογήρου, Ουμούτ Αλμπαϊράκ και Σάββα Χρυσοστόμου.

Ποιητικές παρεμβάσεις: Αρίφ Αλμπαϊράκ, Αλάσιος, Εμέλ Καγιά, Μαρία Σιακαλλή, Μιχάλης Χριστοφίδης και Ταμέρ Οντζιούλ.

___________________________________

(tr)

«Kültür Panayırı», Kıbrıslırum ve Kıbrıslıtürk sanatçıları Larnaka’daki Türk Mahallesi’nin merkezinde bulunan Zuhuri (Cami) Meydanında, aynı sahnede bir araya getiriyor. Müzik, tiyatro, şiir ve diğer sanat türleri bölgenin iki toplumlu ruhunu yeniden canlandırıyor.

– Panayır için Lefkoşa Ledra Palas ve İki Buçuk Mil kapısından saat 15.30’ta otobüs kalkacaktır (dönüş 22.00’de olacaktır). Otobüste yer ayırtmak için WhatApp hattından 00357 99908102 numaralı telefonu arayabilir ya da [email protected] adresine e-mail gönderebilirsiniz. Otobüs ücretsizdir.

– Yeme ve içme panayır yerinde kurulacak stantlardan sağlanabilir.

«Kültür Panayırı», Kültür Hareketi (Kinisi Politismu), Kıbrıs İki Dillilik Derneği ve Kıbrıs Tek Yurt Hep Birlikte Grubu ortak işbirliğinde, UNIFCYP tarafından finanse edilmekte ve Larnaka Belediye Başkanı Sn. Andreas Viras’ın himayesinde organize edilmiştir.

Program

16:30 Larnaka’nın merkezinde bulunan Türk Mahallesi’nde bir saatlik bir yürüyüş. Yunanca-Türkçe çeviri olacaktır. Yürüyüşe katılmak için +357 96593104 numaralı telefona ulaşabilirsiniz.

17:30 “Rhythm of Cyprus” (Maria Kramvi ve Zehra O. Yılmaz) tarafından çocuklara yönelik vurmalı çalgılar atölyesi. Atölyeye katılmak için +357 99760072 numaralı telefona ulaşabilirsiniz.

18:00 Larnaka Belediye Başkanı Sn. Andreas Viras tarafından açılış konuşması.

18:15 Dans Gösterimi. İki toplumlu dans topluluğu «Κύπρος/Kıbrıs».

19:00 Tiyatro «Αντίλογος»: «Spano ve kırk ejderha» Oyuncular: Vasilis Pafidis ve İzel Seylani. Oyunda yunanca ve Türkçe üst yazı yer alacaktır.

20:00 Müzik Konseri. İki toplumlu müzik grubu “Let’s Sing Together Band” ve arkadaşlar. Niyal Öztürk ve Frideriki Tombazu, Umut Albayrak, Yorgos Kalogiru ve Savvas Hrisostomu birlikte sahne alıyor.

Şiir: Arif Albayrak, Alasios, Emel Kaya, Maria Şakallı, Mihalis Hristofidis ve Tamer Öncül.

__________________________________________

(en)

The “Festival of Culture” brings together Greek Cypriot and Turkish Cypriot artists on stage at Zuhuri Square in the centre of the old Turkish Cypriot quarter of Larnaca. Music, theatre, dance, poetry and other arts will bring to life the bi-communal character of the area.

● Buses to the festival will be arranged from the Ledra Palace checkpoint in Nicosia and Strovilia at 15:30 (return at 22:00). For reservations call 99908102 and email: [email protected] (free of charge).

● Food and drink at the festival stands.

The festival is being organised by the “Culture Movement”, the “Cyprus Bilingualism Association” and the group “Cyprus One Homeland All Together”. The festival is supported by UNFICYP and is organised under the auspices of the Mayor of Larnaca Andreas Vyra.

Programme

16:30 Tour of the Turkish Cypriot district of Larnaca. Duration 1 hour. Translation (Greek-Turkish). For participation in the tour call 96593104.

17:30 Children’s percussion instruments workshop by “Rhythm of Cyprus” (Maria Kramvi and Zehra O. Yilmaz). For participation call 99760072.

18:00 Address by the Mayor of Larnaca Andreas Vyra.

18:15 Dance program. Bicommunal band “Cyprus”.

19:00 Theatre: “Spanos and the Forty Dragons” by the “Antilogue” Theatre company. Leading actors Vasilis Pafitis and Izel Seylani. With Greek and Turkish subtitles.

20:00 Music Concert. Bicommunal music band “Let’s Sing Together Band”. Frıderiki Tombazou and Niyal Ozturk perform along with George Kalogirou, Umut Albayrak and Savvas Hrysostomou.

Poetry interventions: Alasios, Arıf Albayrak, Emel Kaya, Maria Shakallı, Mihalis Hristofidis and Tamer Oncul.

For reservations in the bus or/and participation at the tour in the old city or/and the Children’s Workshop by “Rhythm of Cyprus” please fill the following form: https://forms.gle/3GKr5skEx7c19wF27