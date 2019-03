Η Κύπρος συμμετέχει και φέτος στην παγκόσμια εκστρατεία “Let’s Do It! World” με εκδηλώσεις στο πλαίσιο του «Let’s Do It! Cyprus – KαθαρίΖΩ την Κύπρο» από τις 2-7 Απριλίου. Η εκστρατεία κορυφώνεται στις 7 Απριλίου στις 10.00πμ στο Πάρκο Αθαλάσσας.

Η εκστρατεία “Let’s Do It! Cyprus” πραγματοποιείται στην Κύπρο από το 2012 και αποτελεί τη μεγαλύτερη εθελοντική δράση που πραγματοποιείται στο νησί μας. Τον Απρίλιο του 2018 συμμετείχαν στην εκστρατεία περισσότεροι από 46.000 εθελοντές κατατάσσοντας την Κύπρο στις έξη χώρες, μεταξύ 120 χωρών, που κατάφεραν την εθελοντική συμμετοχή του 5% του πληθυσμού της χώρας σε αυτή τη δράση.

Η Επίτροπος Περιβάλλοντος Ιωάννα Παναγιώτου σε χαιρετισμό σε συνέντευξη Τύπου για την έναρξη της εκστρατείας δήλωσε ότι η εκστρατεία στόχο έχει να απαλλάξει τις φυσικές περιοχές του κόσμου από τα σκουπίδια και να ευαισθητοποιήσει το κοινό σε θέματα που αφορούν στην προστασία, διατήρηση και αιειφόρο διαχείριση του χερσαίου και θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Ανέφερε πως η συμμετοχή της πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των οργανωμένων φορέων, των εθελοντικών οργανώσεων, του επιχειρηματικού κόσμου και του κοινού είναι κομβική αφού ουσιαστικά η επιτυχία της εκστρατείας στηρίζεται στον εθελοντισμό και στην αγάπη όλων μας για το περιβάλλον και την Κύπρο.

“Στην Κύπρο η παραγωγή αστικών αποβλήτων με βάση στοιχεία του 2017 εξακολουθεί να είναι σημαντικά υψηλότερη από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 617 κιλά ετησίως ανά κάτοικο, έναντι 475 κιλά περίπου κατά μέσο όρο το 2014. Το μεγαλύτερο μέρος των αστικών αποβλήτων της Κύπρου καταλήγει σε χώρους υγειονομικής ταφής (80% έναντι 28% κατά μέσο όρο για την ΕΕ). Η ανακύκλωση αντιπροσωπεύει το 19%, συμπεριλαμβανομένου του 4% της λιπασματοποίησης, ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (44%)”, ανέφερε.

Η Επίτροπος τόνισε πως οι νέοι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανεβάζουν το ποσοστό στο 55% μέχρι το 2025 και το 65% μέχρι το 2035 και σημείωσε πως η πρόληψη και η μείωση της παραγωγής αποβλήτων σε συνδυασμό με την απαραίτητη αύξηση ως προς την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση θα μπορούσαν να βελτιώσουν την αποδοτικότητα των πόρων της κυπριακής οικονομίας, να αυξήσουν τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας στον τομέα της ανακύκλωσης.

Ο Επίτροπος Εθελοντισμού Γιάννης Γιαννάκη ανέφερε πως τα τελευταία χρόνια στον τομέα του περιβάλλοντος υπάρχει έντονη παρουσία των ενεργών πολιτών και η συγκεκριμένη εκστρατεία κατάφερε σε λίγα χρόνια να ενεργοποιήσει πάνω από 46,000 πολίτες, οργανωμένους ή μη.

Πρόσθεσε πως η σημασία αυτής της εκστρατείας δεν είναι μόνο ο καθαρά περιβαλλοντικός αντίκτυπος αλλά η ενημέρωση και η καλλιέργεια κουλτούρας ενεργού πολίτη και περιβαλλοντικής συνείδηση.

Επίσημος συνδιοργανωτής της εκστρατείας είναι το ΓΤΠ η Διευθύντρια του οποίου Σόφη Μιχαηλίδου στο δικό της χαιρετισμό ανέφερε πως είναι σημαντικό να γίνουν βίωμά μας οι αρχές ότι «δεν πετάμε τα σκουπίδια», «διατηρούμε τη φύση καθαρή» και «κάνουμε διαλογή των σκουπιδιών στην πηγή». Η προσπάθεια αυτή, τόνισε, αφορά στο κάθε κοινωνικό σύνολο, το κάθε σπίτι, αλλά και τον κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά.

” Με τη συμμετοχή μας θα αλλάξουμε συνήθειες και θα αποκτήσουμε την απαραίτητη παιδεία για τη σωστή διαχείριση και μείωση της παραγωγής αποβλήτων”, κατέληξε.