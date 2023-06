Λευκωσία: Κόμικ για την κλιματική αλλαγή από μαθητές του Γυμνασίου Αγίου Βασιλείου Στροβόλου

Στην εκτύπωση του κόμικ «Έχεις μια… Τελευταία Ευκαιρία!» (αγγλικός τίτλος: “You’ve got one… Last Chance!”) με στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών αλλά και του ευρύτερου πληθυσμού σε θέματα κλιματικής αλλαγής προχώρησε το Τμήμα Μετεωρολογίας σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου το Τμήματος Μετεωρολογίας, το κόμικ δημιουργήθηκε από μαθητές και μαθήτριες του Γυμνασίου Αγίου Βασιλείου Στροβόλου, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+: ClimART 2.0: Innovative Methodologies for Learning Climate Change through Arts and Comics. Τα δικαιώματα δημοσίευσης, εκτύπωσης και διανομής του κόμικ έχουν παραχωρηθεί στο Τμήμα Μετεωρολογίας από το Γυμνάσιο Αγίου Βασιλείου Στροβόλου.

Το Τμήμα Μετεωρολογίας θεωρεί ότι το δημιούργημα των μαθητών και μαθητριών θα αποτελέσει ένα εξαιρετικό βοήθημα για τους σκοπούς ευαισθητοποίησης για την κλιματική αλλαγή και θα το διανέμει δωρεάν, ως ενημερωτικό υλικό, σε μαθητές και μαθήτριες της Δημοτικής και του πρώτου κύκλου της Μέσης Εκπαίδευσης.

Η ιστορία και η πλοκή του κόμικ διαδραματίζεται στην Κύπρο, σε γνωστές σε όλους τοποθεσίες, όπως η Αλυκή της Λάρνακας, αλλά και σε γειτονικές χώρες της Μεσογείου. Έχει πρωταγωνιστές από τον τόπο μας (όπως το μαύρο φλαμίνγκο) και εύκολα κεντρίζει το ενδιαφέρον σε όλες τις ηλικίες. Παρά τον απλό τρόπο γραφής του, είναι επιστημονικά συνεπές με πολλές προεκτάσεις και συμβολισμούς.

Το κόμικ διατίθεται τόσο σε ελληνική όσο και σε αγγλική έκδοση.