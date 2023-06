Η Lidl Kύπρου φέρνει μια γεύση καλοκαιριού στην πόλη σου με τη Lidl Food Academy On The Go

Για ακόμη μία χρονιά, με μία σειρά από καλοκαιρινές εκδηλώσεις με την LFA OTG, στις 8 και 9 Ιουλίου στην Πάφο και στις 15 και 16 Ιουλίου στη Λεμεσό, για να φέρει κοντά σε όσους δεν βρίσκονται στη Λευκωσία, την εμπειρία της Lidl Food Academy!

Από το 2015, που για πρώτη φορά άνοιξε τις πόρτες της στη Λευκωσία, η Lidl Food Academy έχει γίνει το σημείο αναφοράς της πρωτεύουσας χαρίζοντας στο κοινό μαγειρικά γευστικά ταξίδια. Έτσι και η Lidl Food Academy On The Go, η κινητή Ακαδημία φαγητού, ταξιδεύει ανά την Κύπρο πραγματοποιώντας ποικίλα μαθήματα και σεμινάρια μαγειρικής, καθώς κι άλλες εκδηλώσεις, μεταφέροντας έτσι στο κοινό την εμπειρία της Ακαδημίας μαγειρικής της πρωτεύουσας.

Φέτος για ακόμα μία χρονιά, ξεκινώντας από την Πάφο στις 8 και 9 Ιουλίου στο κατάστημα Lidl Αγίου Παύλου και συνεχίζοντας στη Λεμεσό στο κατάστημα Lidl Μουταγιάκκα στις 15 και 16 Ιουλίου, η Lidl Kύπρου υπόσχεται δύο άκρως καλοκαιρινές διήμερες εκδηλώσεις, γεμάτες ενδιαφέροντα μαθήματα και shows μαγειρικής για μικρούς και μεγάλους, καθώς και δροσιστικές καλοκαιρινές βραδιές!

Πιο συγκεκριμένα, στις 8 και 9 Ιουλίου στην Πάφο, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μαγειρικά shows και να μυηθούν στις νοστιμιές του μαθήματος «Κρητική Κουζίνα», καθώς και να ταξιδέψουν γευστικά με τα «Εύκολα και Ασιατικά πιάτα». Παράλληλα οι επίδοξοι μικροί σεφ θα έχουν την χαρά να φτιάξουν αγαπημένα γλυκά όπως Τιραμισού Σοκολάτας και Cheesecake. Στις 15 και 16 Ιουλίου στη Λεμεσό, οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν σεμινάρια και θα δοκιμάσουν «Γεύσεις Αιγαίου» και «Μεξικάνικη κουζίνα», ενώ οι μικροί μας σεφ θα ετοιμάσουν εύκολα κι αγαπημένα γλυκά για όλη την οικογένεια.

Οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις σε Πάφο και Λεμεσό, θα κλείνουν το βράδυ στους ειδικά διαμορφωμένους σε Beer Gardens κήπους των καταστημάτων, όπου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να απολαύσουν δροσερές μπύρες από τη μεγάλη γκάμα της Lidl συνδυάζοντάς τις με γεύσεις BBQ από τους σεφ της Ακαδημίας Μαγειρικής, μία ολοκληρωμένη και περισσότερο διασκεδαστική καλοκαιρινή εμπειρία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στις εκδηλώσεις της επιλογής τους, μέσω της ιστοσελίδας της Lidl Food Academy για να μπουν στην κλήρωση και να κερδίσουν μία διπλή πρόσκληση. Για περισσότερες πληροφορίες: www.lidlfoodacademy.com.cy

