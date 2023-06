Θέα/ Ορίζοντας

Limassol in Pixels and Brushstrokes του Σπύρου Δημητριάδη

Η γκαλερί Exhibit8 στη Λεμεσό οργανώνει τη νέα ατομική έκθεση του καταξιωμένου εικαστικού Σπύρου Χρύση Δημητριάδη, υπό τον τίτλο: “When Analogue and Digital Meet: Limassol in Pixels and Brushstrokes”. Παρουσιάζεται μια συλλογή από πίνακες, ψηφιακά σχέδια, και εκτυπώσεις, ένα πολυσύνθετο εικαστικό σύνολο που συγκροτεί ένα ταξίδι στο χρόνο και στα διάφορα καλλιτεχνικά μέσα.

Η επιμελητρια της έκθεσης Νεφέλη Στυλιανού μεταξύ άλλων αναφέρει: « Η συζήτηση για τη σχέση της ψηφιακής και της αναλογικής τέχνης συνεχίζει να απασχολεί τον σύγχρονο καλλιτεχνικό κόσμο. Η έκθεση του Σπύρου Δημητριάδη συμμετέχει σε αυτή τη συζήτηση θολώνοντας τα όρια μεταξύ της ψηφιακής τέχνης και των παραδοσιακών μορφών τέχνης, αποδεικνύοντας ότι οι δύο αυτές μορφές μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά και να συμπληρώνουν η μία την άλλη.

Ο Δημητριάδης αποτυπώνει με επιδεξιότητα τη Λεμεσό όπως είναι σήμερα, αλλά και όπως ήταν στο παρελθόν. Μέσα από τα ψηφιακά του έργα, δίνει νέα πνοή στους πίνακες ζωγραφικής του, συνδυάζοντάς τους άψογα με ψηφιακές τεχνικές. Σαρώνοντας τους πρωτότυπους πίνακες στον υπολογιστή του, ο Δημητριάδης χρησιμοποιεί τα περιγράμματά τους ως βάση, ενισχύοντάς τα με ζωντανά χρώματα και νέα στοιχεία που συνήθως δανείζεται από προηγούμενα έργα.Κάθε έργο είναι μια αρμονική συνεύρεση του παρελθόντος και του παρόντος, καθώς ο ιστορικός χαρακτήρας της Λεμεσού συνυφαίνεται με σύγχρονα στοιχεία.»