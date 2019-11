Συναγερμός έχει σημάνει στη βρετανική πρωτεύουσα, μετά από πληροφορίες για πυροβολισμούς στη Γέφυρα του Λονδίνου.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΑΣΤΡΑ στο Λονδίνο Ησαάκ Καρυπίδη στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και η κυκλοφορία στη γέφυρα παραμένει κλειστή.

Σε tweet της, η αστυνομία του Λονδίνου γράφει πως σημειώθηκε επίθεση με μαχαίρι και πως έχει συλληφθεί ένας άνδρας, ενώ εκφράζονται φόβοι για αρκετούς τραυματίες.

Police were called at 1:58pm to a stabbing at premises near to London Bridge.

Emergency services attended, including officers from the Met and @CityPolice.

A man has been detained by police. We believe a number of people have been injured. Further info to follow.

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) November 29, 2019