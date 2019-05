Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης στο κέντρο του Λονδίνου, καθώς η μητροπολητική αστυνομία απέκλεισε δρόμους στο Whitehall, ερευνώντας «επεισόδιο».

Ένα «ύποπτο αντικείμενο» βρισκόταν επί δύο ώρες περίπου υπό εξέταση από ειδικούς της αστυνομίας, μεταξύ των οποίων και πυροτεχνουργοί.

Εν τω μεταξύ είχε αποκλειστεί ένα μεγάλο κομμάτι στο κέντρο της βρετανικής πρωτεύουσας, κοντά στην πρωθυπουργική κατοικία, στο νούμερο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ.

Η εφημερίδα Telegraph μετέδωσε μάλιστα πως κατά την διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης κανείς δεν επιτρεπόταν να βγει ή να μπει τόσο από την πρωθυπουργική κατοικία όσο και από τα γραφεία της κυβέρνησης που βρίσκονται στην περιοχή.

Temporary road closures in place around Whitehall whist suspect item assessed. Police attended at 1201hrs today. Specialist officers are now in attendance. Thank you for your patience — MPS Westminster (@MPSWestminster) May 23, 2019

#Westminster

Police have closed Whitehall, #SW1 due to a suspicious item. Met police say specialist officers are now in attendance. pic.twitter.com/KCDfLNblpe — London 999 Feed (@999London) May 23, 2019

Τελικά περίπου δύο ώρες αργότερα, στις 3 ώρα Ελλάδος, ο συναγερμός έληξε, καθώς η αστυνομία ανακοίνωσε ότι το ύποπτο αντικείμενο ελέγχθηκε εξονυχιστικά και δεν εντοπίστηκε τίποτα ανησυχητικό.