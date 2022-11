Λωρίδα της Γάζας: 21 νεκροί από πυρκαγιά στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπαλίγια

Τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Πέμπτη από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτίριο στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπαλίγια στη Λωρίδα της Γάζας, όπως ανακοίνωσαν Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι.

Σε βίντεο που κοινοποίησαν χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, διακρίνεται ένα κτίριο να έχει παραδοθεί στις φλόγες.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως άκουγαν κραυγές από τους εγκλωβισμένους που καλούσαν απεγνωσμένα σε βοήθεια, αλλά αδυνατούσαν να προσεγγίσουν το κτίριο που είχε γίνει παρανάλωμα του πυρός.

At least 21 people, 14 of them children, were killed in a fire that broke out in an apartment building in the Jabalia refugee camp in the northern Gaza Strip. Gaza's interior ministry says the fire was caused by large amounts of gasoline improperly stored. pic.twitter.com/UoeDE2v6eN

— Ariel Oseran (@ariel_oseran) November 17, 2022