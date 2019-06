Δώδεκα άτομα σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν μετά από πυροβολισμούς σε ένα δημοτικό κέντρο στην Βιρτζίνια των ΗΠΑ. Οι τραυματίες οδηγήθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία για την απαραίτητη ιατρική βοήθεια.

Δώδεκα άτομα και αρκετοί τραυματίες ήταν ο απολογισμός του μακελειού ενός ενόπλου στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ.

Ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας αποκάλυψε ότι ο δράστης σκότωσε 11 άτομα και τραυμάτισε έξι, εκ των οποίων ένας αστυνομικός που «σώθηκε από το αλεξίσφαιρο γιλέκο του».

Το «καταστροφικό περιστατικό» θα «αλλάξει τη ζωή πολλών οικογενειών στην πόλη μας», είπε.

Αργότερα, η αστυνομία ανέφερε ότι ένα ακόμη θύμα υπέκυψε σε τραυματισμούς στο δρόμο προς το νοσοκομείο, ανεβάζοντας τον τελικό αριθμό των νεκρών στους 12.

Ο δράστης ήταν υπάλληλος στο τμήμα παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και «άρχισε αμέσως να πυροβολεί αδιάκριτα απέναντι στα θύματα» στο κτίριο 2 του δημοτικού κέντρου της πόλης, αφού μπήκε στο κτίριο γύρω στις 2 μ.μ.

This is what we’re seeing. Police say this is an active shooter situation at the Virginia Beach Municipal Center. Courthouse is still on lockdown. Here’s what we know so far https://t.co/ucq7ago8Az pic.twitter.com/xwyGXgU75D

— Kofo Lasaki WTKR (@KofoLasaki) May 31, 2019