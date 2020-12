Μ.Βρετανία: Ισχυρή έκρηξη στο Μπρίστολ – Αναφορές για νεκρό και τραυματίες

Μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε κοντά στο Μπρίστολ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, ενώ άλλοι δύο τραυματίστηκαν.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε αποθήκη στο Avonmouth.

Αυτόπτης μάρτυρας αναφέρει ότι άκουσε «μία πολύ δυνατή έκρηξη που κούνησε ολόκληρα κτήρια», σύμφωνα με το BBC.

Ένας άλλος δηλώνει ότι είδε «περίπου 10 ασθενοφόρα να σπεύδουν στο σημείο».

