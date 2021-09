Μακελειό στη Ρωσία: Σχεδίαζε καιρό την επίθεση ο 18χρονος δράστης στο πανεπιστήμιο του Περμ

Ένας αστυνομικός περιπολίας αυτοκινητόδρομων, η ομάδα του οποίου ήταν η πρώτη που βρέθηκε τη Δευτέρα στο πανεπιστήμιου του Περμ, στα Ουράλια Όρη και 1.300 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας, για να αντιμετωπίσει το επεισόδιο πυροβολισμών με πρωταγωνιστή έναν 18χρονο φοιτητή, ήταν εκείνος που κατάφερε να αφοπλίσει τον δράστη, αφού είχε προηγηθεί ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ τους, ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εσωτερικών για το τραγικό συμβάν που κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον έξι άτομα και τραυμάτισε άλλα 28.

Το πρωί της Δευτέρας σήμανε συναγερμός στο τοπικό αστυνομικό τμήμα του Περμ, όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί στο κρατικό πανεπιστήμιο του Περμ και έγινε γνωστό πως υπήρχαν νεκροί και τραυματίες. Μονάδα της περιπολίας αυτοκινητόδρομων ήταν η πρώτη που ανταποκρίθηκε και βρέθηκε άμεσα στον χώρο του πανεπιστημίου. «Ο υπαξιωματικός της αστυνομίας Κονσταντίν Καλίνιν εισήλθε στο κεντρικό κτίριο και ο συνάδελφός του, ανώτερος αξιωματικός Βλαντιμίρ Μακάροβ άρχισε να οργανώνει την εκκένωση. Ο Καλίνιν εντόπισε έναν οπλισμένο άντρα μέσα σε αίθουσα. Μόλις ο αστυνομικός τον είδε, ο δράστης πυροβόλησε αρκετές φορές προς το μέρος του. Ο αστυνομικός ανταπέδωσε τα πυρά και τραυμάτισε τον ένοπλο, ενώ στη συνέχεια τον αφόπλισε και άρχισε να παρέχει τις πρώτες βοήθειες σε τραυματίες», ανέφερε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών.

Νωρίτερα οι εικόνες από την επίθεση έκαναν τον γύρο του πλανήτη αφού στα βίντεο που κυκλοφορούσαν φοιτητές απεικονίζονταν να πηδούν από τα παράθυρα του κτηρίου προκειμένου να απομακρυνθούν από την δολοφονική μανία του 18χρονου ο οποίος φέρεται να είναι σπουδαστής στο συγκεκριμένο νοσοκομείο.

