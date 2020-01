Τουλάχιστον δυο άνθρωποι (ένας μαθητής κι ένας καθηγητής) έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν, σε επεισόδιο με πυροβολισμούς σε σχολείο, στη μεξικάνικη πόλη Τορέον.

Σύμφωνα με αναφορές στα τοπικά μέσα, που επιβεβαιώθηκαν από το τοπικό υπουργείο Δημόσιας Ασφαλείας, ένας 12χρονος ήταν εκείνος που μπήκε σε αίθουσα του σχολείου, κρατώντας όπλα κι άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως.

Τα πρώτα πλάνα που κυκλοφόρησαν, παρουσιάζουν ανήσυχους γονείς να βρίσκονται έξω από το σχολείο και να ζητούν να ενημερωθούν για την κατάσταση των παιδιών τους. Το σχολείο εκκενώθηκε μετά το περιστατικό, λίγο μετά τις 9 το πρωί (τοπική ώρα).

Mexico: Local media reports two dead in a shooting at a school in Coahuila State. #Torreón Footage via @torreonpic.twitter.com/mhJe8eVFEy

