Αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στον Καναδά το μακελειό που σημειώθηκε την Κυριακή στην επαρχία της Νέας Σκοτίας, όταν ένας ένοπλος άνοιξε πυρ και σκότωσε εξ επαφής συνολικά 16 άτομα.

Σύμφωνα με την αστυνομία της Νέας Σκοτίας, ο δράστης είναι πλέον νεκρός, αν και οι Αρχές απέφυγαν να επιβεβαιώσουν πληροφορίες του τηλεοπτικού δικτύου CTV ότι ο ένοπλος είχε σκοτωθεί από πυρά αστυνομικού έπειτα από ανθρωποκυνηγητό διάρκειας 12 ωρών.

Το προφίλ του δράστη

Η αστυνομία του Καναδά έδωσε στη δημοσιότητα την ταυτότητα του δράστη. Πρόκειται για τον 51χρονο, Γκάμπριελ Γουόρτμαν, οδοντοτεχνίτη στο επάγγελμα. Ο Γουόρτμαν είχε μεταμφιεστεί σε αστυνομικό, ενώ είχε προχωρήσει και σε μετατροπές στο όχημά του, για να μοιάζει με περιπολικό της αστυνομίας.

51-year-old Gabriel Wortman is the suspect in our active shooter investigation in #Portapique . There are several victims. He is considered armed & dangerous. If you see him, call 911. DO NOT approach. He’s described as a white man, bald, 6’2-6’3 with green eyes. pic.twitter.com/Y2nJNULlkn

Ο ίδιος αναφέρεται ως οδοντοτεχνίτης στο Ντάρτμουθ, σύμφωνα με τον ιστότοπο της Οδοντιατρικής Εταιρείας της Νέας Σκοτίας. Η φωτογραφία που δημοσίευσε η αστυνομία RCMP ταιριάζει με τον άνδρα που εμφανίζεται σε βίντεο του 2014, ο οποίος είχε δώσει συνέντευξη σχετική με το επάγγελμά του στο CTV Atlantic.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο 51χρονος άρχισε να εκτελεί εν ψυχρώ ανθρώπους σε διάφορες τοποθεσίες στη Νέα Σκοτία, ενώ ήδη έχουν δημοσιευτεί στο twitter τόσο η ταυτότητά του όσο και το μεταποιημένο αυτοκίνητό του.

#Colchester: Gabriel Wortman may be driving what appears to be an RCMP vehicle & may be wearing an RCMP uniform. There's 1 difference btwn his car and our RCMP vehicles: the car #. The suspect's car is 28B11, behind rear passenger window. If you see 28B11 call 911 immediately. pic.twitter.com/yyeOeBt8Ui

— RCMP, Nova Scotia (@RCMPNS) April 19, 2020