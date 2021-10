Ματς με ενδιαφέρον σε όλη την Ευρώπη, πόνταρες στις κορυφαίες αποδόσεις της Megabet Plus

Ματς με αρκετό ενδιαφέρον περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Τρίτης με δράση σε πρωτάθλημα και κύπελλο στην Ευρώπη. Για τον τέταρτο γύρο του αγγλικού League Cup, δεσπόζει η αναμέτρηση Άρσεναλ-Λιντς καθώς επίσης το Τσέλσι-Σαουθάμπτον. Οι δύο αγώνες στις 21:45. Στην Ισπανία, για την 11η αγωνιστική της Primera Division, η Εσπανιόλ υποδέχεται την Μπιλμπάο στις 22:00, ενώ για την 10η αγωνιστική της Serie A, η Μίλαν αντιμετωπίζει την Τορίνο στις 21:45. Σε αγώνα για τον πέμπτο γύρο του Κυπέλλου Ελλάδας, η Λάρισα θα αναμετρηθεί με τον ΠΑΣ Γιάννινα στις 17:15.

Στις αποδόσεις της Megabet Plus για το ματς Άρσεναλ-Λιντς, η επιλογή για νίκη της Άρσεναλ προσφέρει 1.59, ενώ για νίκη της Λιντς δίνει 4.99. Η απόδοση για το ισόπαλο αποτέλεσμα προσφέρει 3.84. Όσον αφορά τις αποδόσεις για συνολικά γκολ, το over 2.5 γκολ προσφέρει 1.66, ενώ το under 2.5 γκολ προσφέρει 2.05. Η απόδοση για να σκοράρουν και οι δύο ομάδες προσφέρει 1.75.

Στις αποδόσεις της Megabet Plus για το ματς Τσέλσι-Σαουθάμπτον, η επιλογή για νίκη της Τσέλσι προσφέρει 1.49, ενώ για νίκη της Σαουθάμπτον δίνει 5.63. Η απόδοση για το ισόπαλο αποτέλεσμα προσφέρει 4.12. Όσον αφορά τις αποδόσεις για συνολικά γκολ, το over 2.5 γκολ προσφέρει 1.72, ενώ το under 2.5 γκολ προσφέρει 1.97. Η απόδοση για να σκοράρουν και οι δύο ομάδες προσφέρει 1.85.

Στις αποδόσεις της Megabet Plus για το ματς Εσπανιόλ-Μπιλμπάο, η επιλογή για νίκη της Εσπανιόλ προσφέρει 2.92, ενώ για νίκη της Μπιλμπάο δίνει 2.60. Η απόδοση για το ισόπαλο αποτέλεσμα προσφέρει 2.92. Όσον αφορά τις αποδόσεις για συνολικά γκολ, το over 2.5 γκολ προσφέρει 2.44, ενώ το under 2.5 γκολ προσφέρει 1.55. Η απόδοση για να σκοράρουν και οι δύο ομάδες προσφέρει 1.98.

Στις αποδόσεις της Megabet Plus για το ματς Μίλαν-Τορίνο, η επιλογή για νίκη της Μίλαν προσφέρει 1.62, ενώ για νίκη της Τορίνο δίνει 5.21. Η απόδοση για το ισόπαλο αποτέλεσμα προσφέρει 3.94. Όσον αφορά τις αποδόσεις για συνολικά γκολ, το over 2.5 γκολ προσφέρει 1.78, ενώ το under 2.5 γκολ προσφέρει 2.00. Η απόδοση για να σκοράρουν και οι δύο ομάδες προσφέρει 1.81.

Στις αποδόσεις της Megabet Plus για το ματς Λάρισα-ΠΑΣ Γιάννινα, η επιλογή για νίκη της Λάρισας προσφέρει 3.26, ενώ για νίκη του ΠΑΣ δίνει 2.12. Η απόδοση για το ισόπαλο αποτέλεσμα προσφέρει 3.11. Όσον αφορά τις αποδόσεις για συνολικά γκολ, το over 2.5 γκολ προσφέρει 2.20, ενώ το under 2.5 γκολ προσφέρει 1.55. Η απόδοση για να σκοράρουν και οι δύο ομάδες προσφέρει 1.94.

