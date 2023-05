Η ματσάρα του Απόλλωνα με τον ΑΠΟΕΛ κρίνει τίτλο!

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους του Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B 018

Η προτελευταία στροφή των πλέι οφ του πρωταθλήματος είναι καθοριστική και στη μάχη του τίτλου και στη μάχη της Ευρώπης. Σούπερ ντέρμπι στη Λεμεσό ανάμεσα στον Απόλλωνα και τον ΑΠΟΕΛ, μεγάλη μονομαχία και στη Λάρνακα ανάμεσα στην ΑΕΚ και την Πάφο!

Ο Απόλλωνας περιμένει τον ΑΠΟΕΛ χωρίς περιθώρια για άλλες απώλειες, μετά την ήττα από τον Άρη, αφού απέχει ένα τρίποντο από την Ευρώπη. Ο ΑΠΟΕΛ κυνηγά την ανατροπή απέναντι στον Άρη στην κούρσα του τίτλου και είναι υποχρεωμένος να κερδίσει. Τι θα δούμε στο νέο γήπεδο της Λεμεσού «Αλφαμέγα»; Η νίκη του Απόλλωνα έχει απόδοση 2.82, η ισοπαλία είναι στο 3.25 και η νίκη του ΑΠΟΕΛ δίνει 2.55 στον Stoiximan

Αν κάτι χαρακτηρίζει τα παιχνίδια του Απόλλωνα στα πλέι οφ είναι τα λίγα γκολ που μπαίνουν, σε πλήρη αντίθεση με τα πολλά γκολ που έμπαιναν στα τελευταία ματς της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος. Τα επτά από τα εννέα τελευταία ματς των «γαλάζιων» είναι NG και under 2.5 γκολ. Στα 4 παιχνίδια έμεινε άσφαιρος ο Απόλλωνας και στα 3 ματς κράτησε ανέπαφη την εστία του. Το ενδεχόμενο να μην σκοράρει σήμερα δίνει 2.85, ενώ το ενδεχόμενο να κρατήσει τον ΑΠΟΕΛ στο μηδέν είναι στο 3.10 στον Stoiximan! Αξίζει να σημειωθεί ότι στα 4 από τα 8 παιχνίδια των πλέι οφ ο ΑΠΟΕΛ έμεινε άσφαιρος.

Ο ΑΠΟΕΛ έφτασε στην όγδοη αγωνιστική για να κάνει σεφτέ στις νίκες στα πλέι οφ! Κέρδισε την ΑΕΚ μετά από έξι ισοπαλίες και μία ήττα. Λίγα γκολ και στα ματς των «γαλαζοκίτρινων» στα πλέι οφ: τα έξι από τα οχτώ ήταν under 2.5 γκολ, τα τρία από τα πέντε τελευταία παιχνίδια ήταν ΝG. Το over 2.5 γκολ στο σημερινό ντέρμπι θα το βρείτε στο 2.18 και το under 2.5 γκολ είναι στο 1.70, ενώ το GG δίνει 1.85 και το NG έχει απόδοση 1.90 στον Stoiximan.

Πολύ σημαντική και η αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Πάφο όσον αφορά στη μάχη της για την Ευρώπη. Η ομάδα της Λάρνακας προέρχεται από ήττα από τον ΑΠΟΕΛ, σε ματς που προηγήθηκε στο τέταρτο στο ΓΣΠ, αλλά στο τέλος δεν πήρε ούτε βαθμό. Έχει μόνο μία νίκη στις οχτώ αγωνιστικές των πλέι οφ, απέναντι στην Ομόνοια. Είναι κάτι παραπάνω από προφανές ότι πληρώνει την κούραση της Ευρώπης στο φινάλε, αφού ξέμεινε από δυνάμεις.

Η Πάφος από την άλλη προέρχεται από μάλλον αναπάντεχη εντός έδρας ήττα από την Ομόνοια. Αναπάντεχη από την άποψη ότι οι «πράσινοι» είναι βαθμολογικά αδιάφοροι. Ο Μίτσελ Σαλγάδο έδειξε να την ξυπνά μόλις ανέλαβε, αλλά η επίδραση της αλλαγής προπονητή έφυγε γρήγορα και τώρα η Πάφος είναι χωρίς νίκη εδώ και τρεις αγωνιστικές. Έχει όμως ακόμη ελπίδες για το ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Η νίκη της ΑΕΚ έχει απόδοση 1.95, η ισοπαλία είναι στο 3.40 και η νίκη της Πάφου δίνει 4.10 στον Stoiximan. Η ΑΕΚ έχει τρία under 2.5 γκολ στα 4 τελευταία παιχνίδια και πέντε ΝG στα οχτώ τελευταία ματς. Από την άλλη η Πάφος έχει πέντε ΝG και under 2.5 γκολ στα επτά τελευταία ματς. Το over 2.5 γκολ έχει απόδοση 2.10 και το under 2.5 γκολ είναι στο 1.75, ενώ το GG δίνει 1.88 και το NG είναι στο 1.85 στον Stoiximan.

