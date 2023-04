Ματσάρες σε «Γουέμπλεϊ», Βαρκελώνη και Τορίνο!

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους του Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B 018

Μία Κυριακή να την πιείς στο ποτήρι σου η σημερινή με ματσάρες σε όλη την Ευρώπη! Σούπερ ντέρμπι στην Ισπανία (Μπαρτσελόνα-Ατλέτικο) και στην Ιταλία (Γιουβέντους-Νάπολι), σούπερ μάχη και στα ημιτελικά του FA Cup (Μπράιτον-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ).

Στην Primera Division η πρωτοπόρος Μπαρτσελόνα περιμένει την φορμαρισμένη Ατλέτικο Μαδρίτης στο «Καμπ Νόου». Δεν έχει συνέλθει ακόμη από τον αποκλεισμό στο Κύπελλο (και από το 0-4) από τη Ρεάλ Μαδρίτης η Μπαρτσελόνα, η οποία έχει έκτοτε δύο «λευκές» ισοπαλίες στο πρωτάθλημα με Χιρόνα και Χετάφε. Η διαφορά μειώθηκε στο +11 από τη Ρεάλ, αλλά ακόμη κι έτσι παραμένει μεγάλη. Μετά τη νέα γκέλα ο Τσάβι παραπονέθηκε για το γρασίδι στο «Κολισέουμ» και για τον ήλιο, αφού το ματς είχε γίνει νωρίς. Πάντως κι αυτό με την Ατλέτικο την ίδια ώρα γίνεται…

Η νίκη της Μπαρτσελόνα έχει απόδοση 1.98, η ισοπαλία είναι στο 3.45 και η νίκη της Ατλέτικο δίνει 3.90 στον Stoiximan , την κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο! Αυτό που παραμένει εντυπωσιακό στην περίπτωση των Καταλανών είναι τα χαμηλά σκορ: δωδέκατο NG στα 14 τελευταία ματς, έβδομο under 2.5 γκολ στα εννέα τελευταία παιχνίδια! Το NG στο σημερινό ντέρμπι δίνει 1.85 και το under 2.5 γκολ είναι στο 1.75. Εντυπωσιακό είναι και το γεγονός ότι τα τρία τελευταία ντέρμπι είχαν τουλάχιστον μία αποβολή, μάλιστα τα δύο ήταν στο «Καμπ Νόου»! Το over 0.5 κόκκινη κάρτα σήμερα θα το βρείτε σε απόδοση 3.55 στον Stoiximan!

Σε σούπερ φόρμα η Ατλέτικο Μαδρίτης, κέρδισε και την Αλμερία την περασμένη εβδομάδα κι από εκεί που αγκομαχούσε για να μπει στην τετράδα του Τσάμπιονς Λιγκ τώρα απειλεί τη δεύτερη θέση της Ρεάλ. Συμπλήρωσε 13 αγωνιστικές αήττητη (η τελευταία της ήττα ήταν από την… Μπαρτσελόνα!) και είναι η ομάδα με τη μεγαλύτερη βαθμολογική συγκομιδή στην Πριμέρα μέσα στο 2023, ξεπερνώντας πλέον και την Μπαρτσελόνα. Η Ατλέτικο έχει ανοίξει το σκορ στα 15 τελευταία παιχνίδια της! Αν πιστεύετε ότι θα προηγηθεί και στη Βαρκελώνη, μπορείτε να ποντάρετε στο 2.50 στον Stoiximan! Έχει, δε, τέσσερα over 2.5 γκολ στα έξι τελευταία ματς, επιλογή που σήμερα θα βρείτε στο 2.10!

Ο δεύτερος ημιτελικός του FA Cup ανάμεσα στην Μπράιτον και την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Γουέμπλεϊ» αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον. Ποια θα βρεθεί στον μεγάλο τελικό της πιο ιστορικής ποδοσφαιρικής διοργάνωσης; Η πρόκριση της Μπράιτον δίνει 1.75 και της Γιουνάιτεντ 2.07 στον Stoiximan! Το ενδεχόμενο να δούμε παράταση δίνει 5.90 και διαδικασία πέναλτι 6.30.

Στο πρωτάθλημα τις χωρίζουν 10 βαθμοί, με την Γιουνάιτεντ στην τρίτη θέση και την εντυπωσιακή φέτος Μπράιτον στην έβδομη, αλλά για τις αποδόσεις της πρόκρισης υπάρχει λογική εξήγηση: η ομάδα του Τεν Χάαγκ είχε απαιτητικό παιχνίδι στη Σεβίλλη για τα προημιτελικά του Europa League το βράδυ της Πέμπτης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε κούραση. Και σίγουρα είναι καταρρακωμένη ψυχολογικά από την «τριάρα» που έφερε και τον αποκλεισμό από τη διοργάνωση.

Η νίκη της Μπράιτον έχει απόδοση 2.35, η ισοπαλία 3.65 και η νίκη της Γιουνάιτεντ δίνει 2.87 στον Stoiximan. Οι τυπικά γηπεδούχοι έχουν έξι over 2.5 γκολ στα οχτώ τελευταία ματς, μάλιστα τα τέσσερα ήταν over 3.5 γκολ. Το over 2.5 γκολ σήμερα θα το βρείτε με απόδοση 1.72 και το over 3.5 γκολ στο 2.72. Από την άλλη η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει οχτώ διαδοχικά NG στο πρωτάθλημα! Το NG απόψε θα το βρείτε με απόδοση 2.35! Στα 6 από τα 8 αυτά ματς κράτησε ανέπαφη την εστία της. Το ενδεχόμενο να κρατήσει και την Μπράιτον στο μηδέν δίνει 4.05 στον Stoiximan!

Σούπερ ντέρμπι και στη Serie A ανάμεσα στη Γιουβέντους και τη Νάπολι! Η «Κυρία» φτάνει στο παιχνίδι μετά την πρόκριση στα ημιτελικά του Europa League απέναντι στην Σπόρτινγκ Λισσαβώνας και με σούπερ ψυχολογία μετά την προσωρινή ανάκτηση των 15 βαθμών που της είχαν αφαιρεθεί. Με την επιστροφή των βαθμών αυτών ανέβηκε από την έβδομη στην τρίτη θέση, αλλά οριστική απόφαση δεν έχει ληφθεί ακόμη. Παίζει, λοιπόν, σε διπλό ταμπλό πλέον, αλλά σε κάθε περίπτωση χρειάζεται νίκες: είτε για να εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο αν χάσει τελικά τους βαθμούς, είτε για να παραμείνει στην τετράδα του Champions League αν αφαιρεθεί οριστικά η ποινή της.

Η Νάπολι, από την άλλη, είναι εδώ και καιρό αγκαλιά με τον τίτλο, εξ ου και η χαλάρωση που παρατηρείται στο πρωτάθλημα, όπου έχει μία νίκη εδώ και τρεις αγωνιστικές. Ακόμη κι έτσι είναι στο +14 από τη δεύτερη Λάτσιο και δεν αγχώνεται. Πλέον δεν έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, αφού αποκλείστηκε από τη Μίλαν και τα ημιτελικά του Champions League παρέμειναν όνειρο.

Η νίκη της Γιουβέντους δίνει 2.82, η ισοπαλία είναι στο 3.20 και η νίκη της Νάπολι έχει απόδοση 2.60 στον Stoiximan. Ωστόσο η «Κυρία» δεν έχει καλή παράδοση εσχάτως με τους Ναπολιτάνους: έχει κερδίσει μόνο 1 από τα 5 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια. Στα 8 από τα 10 τελευταία μεταξύ τους ματς στο Τορίνο μπήκαν περισσότερα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, ποντάρισμα που θα βρείτε απόψε στο 2.02. Στα 6 τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια της Νάπολι είχε μπει τουλάχιστον ένα γκολ από το πρώτο ημίχρονο. Το over 0.5 γκολ στο ημίχρονο απόψε είναι στο 1.52, το over 0.5 γκολ στο ημίχρονο για τη Γιουβέντους δίνει 2.30 και για τη Νάπολι 2.25 στον Stoiximan!

