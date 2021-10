Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το δεύτερο Lidl Wellness Camp στον Αγρό

Μικροί και μεγάλοι παρακολούθησαν ένα ξεχωριστό διήμερο αφιερωμένο στην ισορροπημένη διατροφή, την άσκηση και την ψυχολογία.

Η Lidl Κύπρου, στο πλαίσιο της εταιρικής της υπευθυνότητας και με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τροφίμων, διοργάνωσε το δεύτερο Lidl Wellness Camp υπό την αιγίδα του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και του Συνδέσμου Διαιτολόγων & Διατροφολόγων Κύπρου. Οι συμμετέχοντες είχαν να παρακολουθήσουν δια ζώσης βιωματικά εργαστήρια, στα οποία εξειδικευμένοι επιστήμονες μετέδωσαν πολύτιμες πληροφορίες για μια ισορροπημένη ζωή.

Στη Δημοσιογραφική διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε κατά την έναρξη της εκδήλωσης εκπρόσωποι προμηθευτών, θεσμικών φορέων, στελέχη Μ.Κ.Ο. και Μ.Μ.Ε. είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το πρόγραμμα αλλά και τους στόχους της δράσης.

Στον χαιρετισμό του ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστας Καδής, αναφέρθηκε στις επιπτώσεις της πανδημίας, η οποία, όπως είπε, μας υπενθυμίζει τη διαχρονικά ευάλωτη κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα αγροδιατροφικά συστήματα και ταυτόχρονα μας αφυπνίζει ώστε να στραφούμε σε ανθεκτικότερους τρόπους παραγωγής, διάθεσης και κατανάλωσης τροφίμων. «Στην Κύπρο, οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι, παράγουν και παρέχουν με ασφάλεια την πλειονότητα των τροφίμων που καταναλώνουμε», δήλωσε, τονίζοντας ότι «χωρίς αμφιβολία, ο καταναλωτής πρέπει να έχει την ευκαιρία να επιλέγει υγιεινά τρόφιμα που παράγονται με περιβαλλοντικά ορθό και κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο. Προϊόντα που χαρακτηρίζονται από εντοπιότητα και εποχικότητα». Κλείνοντας ο κ. Καδής εξήρε τις πρωτοβουλίες της Lidl προς αυτή την κατεύθυνση. «Η εταιρία Lidl Κύπρου έχει υιοθετήσει συγκεκριμένη πολιτική βιωσιμότητας, με διάθεση πιστοποιημένων προϊόντων και τήρηση καθορισμένων από τη νομοθεσία ορίων σε σχέση με την ασφάλειά τους. Παράλληλα, θέτει ποσοτικούς στόχους αναφορικά με τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των προϊόντων αυτών», κατέληξε ο Υπουργός.

Στη συνέχεια, ο λόγος δόθηκε στην Πρόεδρο του Συνδέσμου Διαιτολόγων & Διατροφολόγων Κύπρου, Δρ. Ελένη Ανδρέου Γεωργάκη, η οποία αναφέρθηκε στη σημαντικότητα της ημέρας «Ο φετινός εορτασμός έχει θέμα «Οι δράσεις μας είναι το μέλλον μας. Καλύτερη παραγωγή, καλύτερη διατροφή, καλύτερο περιβάλλον και καλύτερη ζωή». Διεξάγεται λίγες μέρες μετά από τη Σύνοδο Κορυφής του ΟΗΕ για τα Συστήματα Τροφίμων και θα εστιάσει την προσοχή του στην ευαισθητοποίηση για την ανάγκη υποστήριξης της μεταρρύθμισης των αγροδιατροφικών συστημάτων, καλώντας για μεγαλύτερη συμμετοχή της διεθνούς κοινότητας ώστε να επιτευχθεί ορθός μετασχηματισμός των συστημάτων τροφίμων. Διαμεσου της ΠΗΤ μεταφέρεται το μήνυμα ότι χρειαζόμαστε βιώσιμα αγροδιατροφικά συστήματα που μπορούν να θρέψουν 10 δισεκατομμύρια ανθρώπους μέχρι το 2050.»

Εκ μέρους της εταιρίας, ο Γενικός Διευθυντής κ. Σπύρος Κονδύλης παρουσίασε για πρώτη φορά τη Βίβλο ποιότητας, μια συλλεκτική έκδοση της Lidl Κύπρου η οποία, όπως δήλωσε αποτελεί το συμβόλαιο ευθύνης της εταιρίας με τον κάθε πελάτη χωριστά, με τον κάθε συνεργάτη και εργαζόμενο, με την τοπική κοινωνία και τη χώρα στο σύνολό της. Στην ομιλία του ανέφερε χαρακτηριστικά ότι οι προτεραιότητες της εταιρίας σε ό,τι αφορά την κοινωνία και το περιβάλλον έμειναν και παραμένουν ψηλά στην ατζέντα της. «Στον δρόμο για ένα καλύτερο αύριο, η Lidl Κύπρου δεσμεύεται να υποστηρίζει με συνέπεια πρωτοβουλίες που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και ανοίγουν προοπτικές για ένα καλύτερο μέλλον.

Βάσει των στοιχείων που αντλούνται από την νέα μας κοινωνικο-οικονομική μελέτη οι επενδύσεις μας για κοινωνικές και περιβαλλοντικές δράσεις ανήλθαν σε €296.000 και ήταν αυξημένες κατά 25% σε σχέση με το 2019 γεγονός που επιβεβαιώνει την πρόθεσή μας να προσφέρουμε ενεργά στην κοινωνία και το περιβάλλον».

Το Lidl Wellness Camp ολοκληρώθηκε την Κυριακή 17 Οκτωβρίου, με μια σειρά από βιωματικά εργαστήρια, διαδραστικές ομιλίες και δραστηριότητες για παιδιά από εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς του «Σχολείου του Δάσους», καθώς και άλλες ενέργειες με στόχο την προώθηση της υγιεινής διατροφής, της υπεύθυνης κατανάλωσης και ευεξίας.

Ξεχωριστό στιγμιότυπο της εκδήλωσης αποτέλεσε το πρώτο μάθημα της Lidl Food Academy on the go, της νέας κινητής κουζίνας της Lidl, η οποία σύντομα θα ξεκινήσει το ταξίδι της σε όλη την Κύπρο για να διδάξει στα παιδιά ορθές μαγειρικές πρακτικές. Ο chef της Lidl Food Academy, Γιώργος Γεωργίου και η κλινική διαιτολόγος, Ελένη Ανδρέου μοιράστηκαν με το κοινό εναλλακτικούς, υγιεινούς τρόπους μαγειρέματος.

Με τους δικούς της συνοδοιπόρους, η Lidl Κύπρου θα συνεχίσει να βαδίζει στο «δρόμο για ένα καλύτερο αύριο» με πρωτοβουλίες που προωθούν την ορθή διαχείριση των πόρων για έναν βιώσιμο πλανήτη για όλους εμάς και τις μελλοντικές γενιές.

