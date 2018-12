Πάνω από 1.000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν το μεσημέρι στο Παρίσι για την “Πέμπτη Πράξη” των κινητοποιήσεων των “κίτρινων γιλέκων” ενώ η αστυνομία προχώρησε σε περίπου 60 προσαγωγές, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία της γαλλικής πρωτεύουσας.

Η εκπρόσωπος της αστυνομίας Ζοανά Πριμβέρ, μιλώντας στο δίκτυο BFMTV, χαρακτήρισε την κινητοποίηση “μικρότερη σε μέγεθος” και πρόσθεσε ότι “η αστυνομία παραμένει σε επιφυλακή”. Ένας δημοσιογράφος του AFP μετέδωσε ότι μέλη των “κίτρινων γιλέκων” επανεμφανίστηκαν στην Λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων λίγο αφότου παραδόθηκε μερικώς στην κυκλοφορία από τις δυνάμεις επιβολής της τάξης η οδική αυτή αρτηρία, χωρίς ωστόσο να προκαλέσουν επεισόδια.

Περίπου 200 διαδηλωτές ήταν διασκορπισμένοι σε μικρές ομάδες και το κλίμα ήταν ήρεμο, σύμφωνα με τον ίδιο δημοσιογράφο. Στα Ηλύσια Πεδία έκανε νωρίτερα την εμφάνισή της μια ομάδα από γυμνόστηθες ακτιβίστριες της οργάνωσης Femen και ήρθε αντιμέτωπη με τις δυνάμεις ασφαλείας σε απόσταση λίγων μέτρων από την προεδρική κατοικία, το Μέγαρο Ηλυσίων.

Ο υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι περίπου 69.000 αστυνομικοί έχουν κινητοποιηθεί σήμερα και περισσότερες ενισχύσεις έχουν σταλεί στην Τουλούζη, στο Μπορντό και στο Σεντ-Ετιέν.

Η κυβέρνηση καθώς και πολλά συνδικάτα και πολιτικοί της αντιπολίτευσης κάλεσαν τους διαδηλωτές να μη βγουν σήμερα στους δρόμους έπειτα από την επίθεση με τέσσερις νεκρούς που σημειώθηκε από ένοπλο σε χριστουγεννιάτικη αγορά του Στρασβούργου.

