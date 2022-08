Παράθυρα/Ορίζοντας



Με ισορροπία ανάμεσα στο πειραματικό αλλά και το αφηγηματικό animation

Διεθνές Φεστιβάλ Animation της Κύπρου Όψεις του Κόσμου στη Σαλαμιού

Το Διεθνές Φεστιβάλ Animation της Κύπρου Όψεις του Κόσμου (Animafest Cyprus) εισέρχεται από φέτος στην τρίτη του δεκαετία.

Οι επιμελητές του Φεστιβάλ Γιώργος Τσαγγάρης και Gerben Schermer (Ολλανδία) επέλεξαν 41 ταινίες στο Διεθνές διαγωνιστικό από 21 χώρες, ανάμεσα σε περισσότερες από 800 υποβολές από κάθε γωνιά του πλανήτη. Όπως αναφέρει το δελτίο τύπου: «Πυξίδα των επιμελητών ήταν η ισορροπία ανάμεσα στο πειραματικό αλλά και το αφηγηματικό animation. Επιτυγχάνεται έτσι και φέτος ο διαχρονικός μας διπλός στόχος της καλλιέργειας του κοινού στην Κύπρο αλλά και της επαφής με τη σύγχρονη διεθνή καλλιτεχνική πρωτοπορία.» Στο Παιδικό διαγωνιστικό πρόγραμμα, που είναι αφιερωμένο στο ολοένα και αυξανόμενο παιδικό κοινό του φεστιβάλ, επιλέγηκαν 11 διεθνείς ταινίες.

Κυπριακές ταινίες

Ιδιαίτερη θέση, όπως και κάθε χρονιά, κατέχει το Κυπριακό διαγωνιστικό πρόγραμμα animation, που θα περιλαμβάνει 4 ταινίες Κυπρίων δημιουργών στο επαγγελματικό τμήμα και 15 ταινίες Κυπρίων φοιτητών στο φοιτητικό τμήμα. Θα υπάρξουν ταινίες Κύπριων φοιτητών από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το Cyprus Academy of the Arts, το National Film and Television School, το University of Reading και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. «Στο πλαίσιο της προβολής των Κύπριων δημιουργών θα γίνει η παρουσίαση μιας καινούργιας δουλειάς της νεαρής φοιτήτριας καλών τεχνών, Δάφνης Αρβανίτη, που μαζί με τους συμφοιτητές της Ana Cristiana Anghel, Francis Belte, Sten Heilster και Ekko εργάζονται σε ένα έργο με τίτλο “Parasitic draft”, που επικεντρώνεται στην ψηφιακή τέχνη και το animation.»

Εκθέσεις και εργαστήρια

Στο φετινό αφιέρωμα εκθέσεων το φεστιβάλ εστιάζει στην τέχνη της εικονογράφησης και φιλοξενεί μια εξαιρετική έκθεση της κροατικής καταγωγής εικονογράφου Lucija Mrzljak, μέλους της φετινής διεθνούς κριτικής επιτροπής. Η Lucija Mrzljak θα πραγματοποιήσει επίσης ένα εξειδικευμένο εργαστήρι με θέμα «πειραματισμοί με ήχο και σχέδιο».. Τις ημέρες του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί επίσης και ένα παιδικό εργαστήρι κινουμένων σχεδίων από την ομάδα του φεστιβάλ με τη συμμετοχή και των ξένων καλεσμένων καλλιτεχνών. Στο φεστιβάλ οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν ακόμη μια όμορφη έκθεση και να ακούσουν ένα άγνωστο Κυπριακό παραμύθι: Είναι η άγνωστη ιστορία της Νεράιδας Μελουζίνης και του Πρίγκιπα Ραϋμόνδου στο Ρηγάτο των Κεδάρων. Ένα παραμύθι σε κείμενο της Μυρτώς Παπαχριστοφόρου και ζωγραφική της Κατερίνας Ατταλίδου, που δημιουργήθηκε μετά από πρόσκληση του The Island Club.

Μουσική

Το φετινό μουσικό πρόγραμμα περιλαμβάνει συναυλίες από τους Monsieur Doumani, το Μιχάλη Ττερλικκά με την μουσική του παρέα «Μούσα», τους Vlamis and the Suns, και την world music Τουρκοκυπριακή Μπάντα «The Circle & The Boat». Παράλληλα στους δρόμους της Σαλαμιούς θα φιλοξενηθεί δουλειά του Κύπριου street artist Βασίλη Βασιλείου, ο οποίος με αφορμή το φεστιβάλ θα δημιουργήσει μια τοιχογραφία στο χωριό.

Σαλαμιού της Πάφου 10 έως τις 13 Αυγούστου

www.animafest.com.cy