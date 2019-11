Με ακόμα περισσότερα ψέματα και διαστρεβλώσεις επιχείρησε σήμερα ο ΔΗΣΥ να υπερασπιστεί τα ψέματα που λέχθηκαν για τη συνάντηση του Προέδρου του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου με τον επιχειρηματία Shahak Avni το όνομα του οποίου έχει εμπλακεί στην υπόθεση κατασκοπείας και εξασφάλισης άδειας οπλοφορίας.

Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Δημήτρης Δημητρίου επιχείρησε σήμερα να διαψεύσει το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της Χαραυγής επιμένοντας ότι ο επιχειρηματίας είναι επικεφαλής της Εβραϊκής Κοινότητας στην Κύπρο, κάτι που διαψεύδουν τα ίδια τα γεγονότα τα οποία επιβεβαιώνουν ότι αρχηγός της κοινότητας όχι μόνο σε θρησκευτικό επίπεδο είναι ο Ραβίνος και ότι η προεδρική ιδιότητα του κ. Avni ήταν εφεύρημα για να δικαιολογηθεί η συνάντηση με τον Αβέρωφ Νεοφύτου:

Στην εκδήλωση εγκαινίων του Κέντρου Εβραϊκής Κοινότητας στη Λάρνακα στις 13 Σεπτεμβρίου 2018 την κορδέλα έκοψε ο Ραβίνος.

Στις διάφορες πολιτικές συναντήσεις με πολιτικούς και πολιτειακούς παράγοντες παρουσιάζεται πάντα ο Ραβίνος. Σχεδόν σε όλες τις εκδηλώσεις της κοινότητας οι οποίες παρουσιάζονται και στο προφίλ της στο facebook, εκπρόσωπος είναι ο Ραβίνος (επίσκεψη υπουργού Παιδείας στις 2 Οκτωβρίου).

Ακόμα και σε αλληλογραφία με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αναφέρεται μόνο ο Ραβίνος όπως στην επιστολή της 12ης Απριλίου 2019 στην οποία ο Νίκος Αναστασιάδης απευθύνεται στον Ραβίνο ως θρησκευτικό ηγέτη αλλά και εκπρόσωπο της ΕβραΪκής Κοινότητας.

Ο ΔΗΣΥ κάλεσε σήμερα σε μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο. Με μια τέτοια αναζήτηση μπορεί κανείς να διαβάσει ακόμα και στην ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια Wikipedia επί λέξει τα εξής: “Rabbi Raskin was nominated as the official Jewish leader and the Chief Rabbi of Cyprus on Monday 12 September 2005, at the dedication ceremony of the Centre which was performed by Chief Rabbi of Israel Yona Metzger and a representative of Rabbi Jonathan Sacks chief rabbi of the United Kingdom, Reverend Weissman. In the synagogue, Rabbi Raskin was draped with a tallit and officially took on the leadership of the Cyprus Jewish community.

Η ακριβής μετάφραση είναι: “Ο Ραβίνος Ράσκιν αναγορεύτηκε σε επίσημο Εβραίο αρχηγό και Αρχιραβίνο της Κύπρου τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2005 σε τελετή καθιέρωσης στο Εβραϊκό Κέντρο η οποία τελέστηκε από τον Αρχιραβίνο του Ισραήλ Yona Metzger και τον αιδεσιμότατο Weissman, αντιπρόσωπο του Ραβίνου Jonathan Sacks, Αρχιραβίνου του Ηνωμένου Βασιλείου. Στη Συναγωγή, ο Ραβίνος Ράσκιν ενδύθηκε με το ταλίτ (παραδοσιακή ενδυμασία κατά την προσευχή) και επίσημα ανέλαβε την ηγεσία της Εβραϊκής Κοινότητας Κύπρου”.



