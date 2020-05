Οι προσπάθειες για περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού, η κατάσταση σε ότι αφορά την κυπριακή ΑΟΖ και οι εξελίξεις κοινού διμερούς και περιφερειακού ενδιαφέροντος καθώς και ενδιαφέροντος για την ΕΕ ήταν μεταξύ των θεμάτων που συζήτησε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης, σε τηλεφωνικές συνομιλίες που είχε με τους ομολόγους του της Εσθoνίας και της Ιρλανδίας.

Σύμφωνα με ανάρτηση στον λογαριασμό του Υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter, o κ. Χριστοδουλίδης είχε τηλεφωνικές συνομιλίες με τον ΥΠΕΞ της Εσθονίας, η οποία ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ, Urmas Reinsalu, και της Ιρλανδίας Simon Coveney με τους οποίους συζήτησε, μεταξύ άλλων, για τις προσπάθειες περιορισμού του COVID-19 και τις τρέχουσες εξελίξεις κοινού διμερούς, περιφερειακού ενδιαφέροντος καθώς και ενδιαφέροντος για την ΕΕ, περιλαμβανομένης της κατάστασης στην κυπριακή ΑΟΖ.

FM @Christodulides held respect. ☎️ conversations with counterparts @UrmasReinsalu of Estonia🇪🇪 (#UNSC Presidency) & @SimonCoveney of Ireland🇮🇪, discussing i.a. efforts to contain #COVID19, current developments of common #bilateral, #regional & #EU interest, incl. in #Cyprus #EEZ pic.twitter.com/ol6kll2z0z

— Cyprus MFA (@CyprusMFA) May 6, 2020