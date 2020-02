Μεγάλη πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη στην περιοχή του σιδηροδρομικού σταθμού Γκαρ ντε Λιόν στο Παρίσι, όπως ανέφερε η αστυνομία.

Στην περιοχή αυτή σημειώθηκαν νωρίτερα επεισόδια, στο περιθώριο της συναυλίας που πρόκειται να δώσει απόψε στο Μπερσί ο Κονγκολέζος καλλιτέχνης Φάλι Ιπούπα.

Οι αστυνομικές αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή και ανέφεραν ότι είναι σε εξέλιξη η εκκένωση του σταθμού, για προληπτικούς λόγους.

Update : Reports suggest firefighters are being prevented by the demonstrators from extinguishing the fires near the Gare de Lyon in #Paris pic.twitter.com/Y2T8VirPAv — Shark NewsWires (@SharkNewsWires) February 28, 2020

Σύμφωνα με την εφημερίδα Le Figaro, ο Φάλι Ιπούπα είχε γίνει στόχος των αντιπάλων του καθεστώτος του Προέδρου της ΛΔ του Κονγκό, του Φέλιξ Τσισεκέντι.

Δεν έχει εμφανιστεί στη Γαλλία εδώ και πάνω από 10 χρόνια, εξαιτίας των απειλών που δέχεται.

Το 2017 αναγκάστηκε να ματαιώσει μια άλλη συναυλία του στο La Cigale. “Η αστυνομία επενέβη για να σταματήσει τη διαδήλωση”, ανέφεραν οι αρχές, κάνοντας λόγο για φωτιές σε μηχανάκια και κάδους απορριμμάτων.

#Paris: A large fire has broken out close to the Gare de Lyon railway station in the French capital of Paris. The station has been evacuated.

pic.twitter.com/lunTC41wBQ — I.E.N. (@BreakingIEN) February 28, 2020

Update : Video of the rioters preventing the firefighters from putting out the fires near the Gare de Lyon in #Paris in relation to a concert by a Congolese starpic.twitter.com/KtHeIHuBlY — Shark NewsWires (@SharkNewsWires) February 28, 2020